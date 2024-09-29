Бубнов проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

Дубль оформил Илья Самошников.

«Когда прогнозировал исход, то отмечал, что у «Локомотива» есть небольшое преимущество. Стабильность состава, хорошая скамейка, есть вариант найти замену почти на каждую позицию. Нападающие и полузащитники быстрые. Эта быстрота позволяет и в атаку быстро идти, и в оборону возвращаться. Что из этого получается на практике? «Спартак» тоже быстро играет впереди, но ни одной быстрой атаки команды мы не увидели – соперник просто не позволил.

Очень важна скорость и в прессинге. Тренерский штаб «Локомотива» наверняка проанализировал, как «Спартак» играл против «Динамо» и «Зенита». Красно-белые там успешно применяли прессинг, поэтому и здесь чего-то подобного можно было ждать. Контрмеры были приняты: при прессинге открываются пространства сзади, а защитники у спартаковцев медленные, и этим стоило воспользоваться. К тому же «железнодорожники» сами стали прессинговать. И думаю, что тут уже гости почувствовали себя неуютно, когда их стали бить их же оружием. «Локомотив» тактически переиграл соперника, имевшиеся преимущества реализовал.

Я бы обратил внимание ещe на одну интересную делать в игре «Локомотива». Уже в который раз наблюдаю, как два опорных полузащитника Баринов и Карпукас одновременно участвуют в атаке. Оба владеют дриблингом и пасом, могут доставить мяч прямо до штрафной, и в этой игре создали голевой момент, после которого Самошников забил. Я такого в мировом футболе нигде не видел. Вообще это опасно, это тактическое нарушение, если соперник мяч перехватит, то сзади никого не будет. А они не только голевые моменты создают, сами забивают. Это такой атакующий потенциал! Мало того, что группа атаки сильная, так ещe два опорных вперeд идут, плюс два крайних защитника активно играют. Что в контратаку могут играть, что для позиционной атаки есть ресурс. Вот в чeм сила «Локомотива»!

А «Спартак» опять ротацию провeл, причeм не очень удачную. Зиньковский и Пруцев не играли, думаю, что они могли бы действовать лучше тех футболистов, что на их позиции действовали. Здесь с составом Станкович не угадал. И мало того, что стабильности состава не хватает, так ещe лидеры играли ниже привычного уровня», – сказал Бубнов.