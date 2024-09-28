Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (3:1).

«Я в «Прогнозаврах» ставил на 3:2 в пользу «Локомотива». Чуть-чуть переоценил... «Спартак».

У Деяна Станковича первый мини-кризис – два очка в трех матчах. Посмотрим, как серб будет из него выходить.

А «Локо» весь этот чемпионат выглядит сильнее и стабильнее (срыв был один – 0:3 дома от «Краснодара» после выхода на первое место), играл дома – так почему ж, еще и после двух ничьих у красно-белых, надо было ставить на «Спартак»?

Красно-зеленые были умнее и лучше знали, чего хотели. Мяч им был нужен только для того, чтобы быстро атаковать, с чем они благополучно и справлялись. Тридцати процентов владения «Локо» более чем хватило.

Батраков сегодня мне понравился тем, что выгрызал кучу мячей в борьбе, в подкатах. Мальчишка не просто тонкий игрок, он еще и боец. И к двум из трех голов при этом имел отношение. Абсолютно не согласен со словами Аршавина, что он был незаметен. Прекрасно отработал на команду!

Кстати, все время критикуют Пиняева, а он сегодня и голевую отличную отдал, и вообще выглядел активно и качественно.

Вспоминаю, что где-то посреди весны Михаил Галактионов психанул и хотел уйти в отставку. Как же грамотно поступил Юрий Нагорных, что успокоил тренера и продолжил ему доверять. Одно удовольствие наблюдать сегодня за его работой», – написал Рабинер.