РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» – «Динамо» в другой город

Игра 12-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» состоится не в Казани.

РПЛ согласовала перенос этого матча в Нижний Новгород.

«В связи с проведением в Казани Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», – говорится в публикации лиги.