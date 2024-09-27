В матче 8-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимает «Алавес» на своем поле – стадионе «Колисео Алфонсо Перес». Обе команды преследуют разные цели на сезон: «Хетафе» пытается выбраться из зоны вылета, занимая 19-е место с 4 очками, в то время как «Алавес» стартовал гораздо успешнее и идет на 8-й позиции с 10 очками. Несмотря на разницу в турнирном положении, оба клуба испытывают проблемы в обороне, что может привести к открытому матчу с обилием голевых моментов.
Анализ команды «Хетафе»
Под руководством Пепе Бордаласа «Хетафе» демонстрирует крайне неуверенную игру. Команда не может победить на протяжении 12 матчей в Примере, что говорит о серьезных трудностях как в атаке, так и в защите. Проблемы особенно заметны в нападении: за последние 5 игр «Хетафе» забил всего 2 мяча, что в среднем составляет 0.40 гола за матч. Борха Майораль, лучший бомбардир команды, забил лишь 1 гол в 3 матчах, и отсутствие остроты в атаке делает команду предсказуемой для соперников. При этом оборона тоже оставляет желать лучшего – в последних 4 матчах «Хетафе» неизменно пропускает.
Последние 5 матчей:
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Барселона 1:0 Хетафе
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Хетафе 1:1 Леганес
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Бетис 2:1 Хетафе
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Севилья 1:0 Хетафе
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Хетафе 0:0 Реал Сосьедад
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
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Не выигрывает в 8 последних матчах.
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Пропускает в 4 последних матчах.
Анализ команды «Алавес»
«Алавес» под руководством Луиса Гарсии Пласы выглядит гораздо убедительнее. Команда стабильно забивает в последних матчах (10 голов в 5 играх), что делает еe опасным соперником даже для более сильных клубов. Однако слабая оборона – главный недостаток «Алавеса». Команда пропустила 8 мячей в последних 5 играх и не может удержать ворота на замке на протяжении 3 матчей подряд. Тем не менее, результативность нападения, возглавляемого Кике Гарсией, позволяет компенсировать проблемы в защите.
Последние 5 матчей:
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Реал Мадрид 3:2 Алавес
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Алавес 2:1 Севилья
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Эспаньол 3:2 Алавес
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Алавес 2:0 Лас-Пальмас
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Реал Сосьедад 1:2 Алавес
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в 5 последних матчах.
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Пропускает в 3 последних матчах.
Тактический разбор
«Хетафе» на домашнем стадионе попытается навязать свою игру за счет жесткого прессинга и плотной обороны, но текущая форма команды не позволяет рассчитывать на много голов. Главный акцент будет сделан на защиту и попытки зацепиться за ничейный результат. «Алавес» же, напротив, предпочитает играть в открытый футбол с упором на атакующие действия. Однако их слабая оборона и уязвимость к контратакам могут стать решающим фактором в этом матче. Учитывая, что «Хетафе» находится под давлением из-за низких результатов, а «Алавес» стабильно забивает, матч обещает быть упорным.
Личные встречи
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18 мая 2024 года: Алавес 1:0 Хетафе
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28 августа 2023 года: Хетафе 1:0 Алавес
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26 февраля 2022 года: Хетафе 2:2 Алавес
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11 декабря 2021 года: Алавес 1:1 Хетафе
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31 января 2021 года: Хетафе 0:0 Алавес
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Хетафе»: 2.80
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Ничья: 3.10
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Победа «Алавеса»: 2.60
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе забьют – Да (1.90). Обороны обеих команд нестабильны, и даже несмотря на низкую результативность «Хетафе», домашний фактор может помочь им отличиться.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 голов (2.20). Ожидается открытый матч с множеством голевых моментов, учитывая форму «Алавеса» в нападении.
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Более рискованная ставка: Победа «Алавеса» (2.60). Гости показывают лучшую игру и обладают более стабильной атакующей линией.
Рекомендация: Победа «Алавеса» за коэффициент 2.60.