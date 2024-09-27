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  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:13

В центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем стадионе «Сент-Джеймс Парк» встретится с действующим чемпионом – «Манчестер Сити». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и демонстрируют атакующий футбол, что делает предстоящий матч крайне интересным. «Ньюкасл» после 5 туров занимает 6-е место с 10 очками, а «Манчестер Сити» лидирует с 13 баллами. Матч обещает быть напряженным, учитывая амбиции и мотивацию обоих клубов.

Анализ команды «Ньюкасл»

«Ньюкасл» под руководством Эдди Хау начал сезон неплохо, но испытывает проблемы с стабильностью. В последних пяти матчах «сороки» забили 7 голов и пропустили столько же. Команда демонстрирует агрессивную игру в атаке, но оборона оставляет желать лучшего, что сказывается на результатах. Несмотря на неудачу в последней игре против «Фулхэма» (1:3), «Ньюкасл» традиционно уверенно действует на домашнем стадионе, что может стать серьезным фактором в предстоящем матче против «Сити».

Последние 5 матчей:

  • Фулхэм 3:1 Ньюкасл

  • Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл

  • Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм

  • Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл (4:3 по пенальти)

  • Борнмут 1:1 Ньюкасл

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Пропускает в 5 последних матчах.

  • Забивает в 10 последних матчах подряд.

Анализ команды «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы продолжает доминировать в Английской Премьер-лиге, демонстрируя стабильную и результативную игру. В последних пяти матчах команда забила 9 голов и пропустила 5, что говорит о высокой эффективности в атаке. Однако в последних играх «горожане» теряют очки – ничья с «Арсеналом» (2:2) и безголевая ничья с «Интером» в Лиге чемпионов показывают, что у команды могут возникнуть проблемы против организованных соперников. Важно отметить, что Эрлинг Холанд находится в отличной форме, забив уже 10 голов в 7 матчах.

Последние 5 матчей:

  • Манчестер Сити 2:1 Уотфорд

  • Манчестер Сити 2:2 Арсенал

  • Манчестер Сити 0:0 Интер

  • Манчестер Сити 2:1 Брентфорд

  • Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

  • Забивает в 24 из 26 последних матчей.

Тактический разбор

Обе команды играют в атакующем стиле, что обещает зрелищный и результативный матч. «Ньюкасл» будет стремиться использовать свои быстрые фланги и навязывать борьбу в центре поля, чтобы сдержать давление «Сити». В то же время «Манчестер Сити» постарается контролировать мяч и создавать моменты через активную игру в пас. Ключевым фактором будет состояние обороны обеих команд – «Ньюкасл» часто пропускает, а «Сити» также испытывает сложности в защите в последние матчи.

Личные встречи

  • 16 марта 2024 года: Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл

  • 13 января 2024 года: Ньюкасл 2:3 Манчестер Сити

  • 27 сентября 2023 года: Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити

  • 19 августа 2023 года: Манчестер Сити 1:0 Ньюкасл

  • 4 марта 2023 года: Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Ньюкасл»: 4.50

  • Ничья: 3.80

  • Победа «Манчестер Сити»: 1.70

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.75). Обороны обеих команд нестабильны, а атака выглядит убедительно.

  • Умеренная ставка: Победа «Манчестер Сити» (1.70). Класс команды Гвардиолы и их успешные личные встречи дают им преимущество.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:2 (8.50). Учитывая атакующий потенциал «Сити» и ошибки «Ньюкасла» в защите, такой исход выглядит реальным.

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.70.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Манчестер Сити Ньюкасл
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