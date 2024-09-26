Игнашевич прошел стажировку у Карпина

Сергей Игнашевич после ухода из «Балтики» занимался повышением собственной квалификации.
Летом он прошел стажировку у главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
Игнашевич сам был инициатором данной стажировки. Он около недели находился в Ростове-на-Дону и посещал тренировки команды Карпина, после чего консультировался со старшим коллегой.
- «Балтика» под руководством Игнашевича вылетела в Первую лигу.
- Его называют вероятным будущим тренером «Крыльев Советов».
Источник: «РБ Спорт»