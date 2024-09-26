Бабаев – о подписании Пьянича ЦСКА: «Уверены в этой сделке и не видим в ней рисков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду полузащитника Миралема Пьянича.

«Миралем Пьянич – мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне – это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года.

Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом оценивая футбольные качества Миралема и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта.

Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всем мире.

Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии и Герцеговины с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова.

В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером.

Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», – сказал Бабаев.