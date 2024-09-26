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  • Бабаев – о подписании Пьянича ЦСКА: «Уверены в этой сделке и не видим в ней рисков»

Бабаев – о подписании Пьянича ЦСКА: «Уверены в этой сделке и не видим в ней рисков»

26 сентября 2024, 18:44
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду полузащитника Миралема Пьянича.

«Миралем Пьянич – мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне – это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года.

Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом оценивая футбольные качества Миралема и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта.

Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всем мире.

Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии и Герцеговины с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова.

В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером.

Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», – сказал Бабаев.

  • Пьянич перешел в российский клуб на правах свободного агента и подписал контракт по схеме «1+1».
  • Сообщалось, что базовый оклад футболиста в ЦСКА составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.
  • 34-летний Пьянич в прошлом сезоне играл за эмиратскую «Шарджу», провел 34 матча, голов не забил, отдал 11 передач. Ранее босниец также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювенутс», «Барселону» и «Бешикташ».

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Бабаев Роман
Комментарии (5)
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ЮНик
1727367072
Ни один уважающий себя футболист в РПЛ, которая сейчас и надолго на обочине еврофутбола, не поедет. Поедут за баблом угасшие "звездочки" и латиносы с пляжей Южной Америки. Гнать бы их ссаными тряпками и свой молодняк наигрывать. И не заваливать незаработанными миллионами, а по заслугам и по игре. Глядишь, лет через пять-семь санкции снимут, а в России классные футболисты. Размечтался я. Не будет в России качественного футбола. Побеждает бабло!
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Цугундeр
1727367126
"Лошадь была не очень крупная, но прекрасно сложена. О всаднике сказать этого было нельзя – у него отсутствовала голова. Впрочем, голова была, но не на своем месте."(с) Майн Рид ,однако..)
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...уефан
1727367993
..."В сделке уверены"(с), в игроке не уверены...
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Toran
1727372683
Посмотрим в деле,а то начинается отговорки был в форме и занимался с частным тренером,тут уже пишут что неоптимальных кондициях.
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BAIv
1727372978
Постоянно сыто пьяно....
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