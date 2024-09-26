Бабаев – о подписании Пьянича ЦСКА: «Уверены в этой сделке и не видим в ней рисков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду полузащитника Миралема Пьянича.
«Миралем Пьянич – мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне – это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года.
Вместе с Миралемом мы понимаем, какие сложности нас могут ждать с учетом возраста и неоптимальных на сегодняшний день кондиций. При этом оценивая футбольные качества Миралема и сопоставляя их с теми условиями, на которых нам удалось подписать соглашение, мы уверены в этой сделке и не видим в ней рисков, так как клуб застрахован понятными условиями личного контракта.
Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всем мире.
Многолетний футболист топ-клубов Европы, легенда сборной Боснии и Герцеговины с учетом всей непростой политической повестки с энтузиазмом принимает наше предложение, перевозит семью в Москву, перекрывая делом любые слова.
В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесет важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят. В частности мы убеждены, что заметно прибавивший в этом сезоне Матвей Кисляк преумножит свой рост, тренируясь рядом с таким мастером.
Уверены, что не только мы, но и все наши болельщики очень воодушевлены приездом Миралема Пьянича», – сказал Бабаев.
- Пьянич перешел в российский клуб на правах свободного агента и подписал контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что базовый оклад футболиста в ЦСКА составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.
- 34-летний Пьянич в прошлом сезоне играл за эмиратскую «Шарджу», провел 34 матча, голов не забил, отдал 11 передач. Ранее босниец также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювенутс», «Барселону» и «Бешикташ».