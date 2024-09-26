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Названы комментаторы матчей 10-го тура РПЛ

26 сентября 2024, 17:40
2

Комментаторы Роман Нагучев и Михаил Меламед будут работать на матче 10‑го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». Встреча пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Игру «Локомотив» – «Спартак» отработают Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин. Матч состоится в тот же день 28 сентября и стартует в 16:30 мск.

Полный список комментаторов на матчах 10-го тура представлен ниже.

  • В этом туре на «Матч ТВ» покажут только игры «Краснодар» – «Зенит» и «Локомотив» – «Спартак». Остальные будет транслировать «Матч Премьер».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками после 9 туров. Далее идут «Краснодар» (21 очко), «Локомотив» (21), «Динамо» (17), «Спартак» (16), ЦСКА (14).

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Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Краснодар Зенит
Комментарии (2)
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Semenycch
1727362066
Приличных комментаторов немного, а отличных вообще нет.
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...уефан
1727363867
...как-то по барабану!...
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