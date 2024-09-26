Названы комментаторы матчей 10-го тура РПЛ

Комментаторы Роман Нагучев и Михаил Меламед будут работать на матче 10‑го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». Встреча пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Игру «Локомотив» – «Спартак» отработают Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин. Матч состоится в тот же день 28 сентября и стартует в 16:30 мск.

Полный список комментаторов на матчах 10-го тура представлен ниже.