Названы комментаторы матчей 10-го тура РПЛ

Комментаторы Роман Нагучев и Михаил Меламед будут работать на матче 10‑го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит». Встреча пройдет в субботу в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.
Игру «Локомотив» – «Спартак» отработают Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин. Матч состоится в тот же день 28 сентября и стартует в 16:30 мск.
Полный список комментаторов на матчах 10-го тура представлен ниже.
- В этом туре на «Матч ТВ» покажут только игры «Краснодар» – «Зенит» и «Локомотив» – «Спартак». Остальные будет транслировать «Матч Премьер».
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 23 очками после 9 туров. Далее идут «Краснодар» (21 очко), «Локомотив» (21), «Динамо» (17), «Спартак» (16), ЦСКА (14).
Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»