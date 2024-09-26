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  • Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром»

Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром»

26 сентября 2024, 14:52
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что нападающий Максим Глушенков сможет провести полный матч против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.

– В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести полный матч?

– Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, Максим уже вышел, немного сыграл в прошлой игре. Будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях – именно по функциональному состоянию. И уже тогда примем решение, сколько он сможет сыграть.

  • В игре 9-го тура с «Факелом» Глушенков вышел на замену на 79-й минуте. До этого он пропустил 5 матчей «Зенита» из-за перелома запястья.
  • Всего в этом сезоне форвард поучаствовал в 8 играх, забил 9 голов, отдал 1 передачу.
  • Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 28 сентября и начнется в 19:30 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1727353667
Не каркай, пусть пацан играет
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ilich55
1727354642
Нельзя на весь матч. Разве что на замену. Быки играют грубо, как бы специально не начали охоту за Максимом.
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neim
1727356781
А что, в Зените, кроме травмированного Глушенкова, играть не кому ? Или Сирожа начинает потихонечку дристать перед не простой игрой ))).
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Semenycch
1727360394
Было бы неплохо!
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Январь 59
1727365975
Надеюсь игра будет очень интересная, но главное , что бы без травм.
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Боров мясной
1727369835
Его же будут бить с первых минут, Черников ему в руку мячом будет целить!
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