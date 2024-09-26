Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что нападающий Максим Глушенков сможет провести полный матч против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.
– В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести полный матч?
– Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, Максим уже вышел, немного сыграл в прошлой игре. Будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях – именно по функциональному состоянию. И уже тогда примем решение, сколько он сможет сыграть.
- В игре 9-го тура с «Факелом» Глушенков вышел на замену на 79-й минуте. До этого он пропустил 5 матчей «Зенита» из-за перелома запястья.
- Всего в этом сезоне форвард поучаствовал в 8 играх, забил 9 голов, отдал 1 передачу.
- Матч «Краснодар» – «Зенит» пройдет 28 сентября и начнется в 19:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»