Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что нападающий Максим Глушенков сможет провести полный матч против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.

– В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести полный матч?

– Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, Максим уже вышел, немного сыграл в прошлой игре. Будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях – именно по функциональному состоянию. И уже тогда примем решение, сколько он сможет сыграть.