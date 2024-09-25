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Обращение Рабинера к фанатам «Спартака»

25 сентября 2024, 10:30
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал результативность спартаковца Манфреда Угальде.

«У него уже шесть голов в чемпионате. А теперь вспомним, как долго форвард не мог забить за «Спартак», как его критиковали и вспоминали сумму трансфера. Теперь же представить «Спартак» без него невозможно.

Терпи, болельщик! Умей ждать! Бывает, конечно, что игрок так и не раскрывается. Но тут взяли классного игрока, он адаптировался, пришли тренер – Станкович и партнер – Барко, которые помогли ему раскрыться. Помог ему и уход Соболева. То есть сложилась целая сумма факторов, которая позволила произойти тому, что мы видим.

Схожая история, кстати, произошла и с Кассьеррой в «Зените», провалившим первый сезон, а во втором ставшим лучшим снайпером РПЛ. Колумбийцу, правда, в отличие от костариканца, смены тренера в клубе не потребовалось», – написал Рабинер.

  • Угальде куплен «Спартаком» зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.
  • У Манфреда 14 матчей за сборную Коста-Рики, 3 гола.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Локомотив» (28 сентября).

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1727251754
Думаю, Рабинер делает поспешный вывод. ""
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andr45
1727281303
Рабинер в очередной раз доказал, что ни черта в футболе ене смыслит) Всегда с симпатией относился к Угальде) С первых же встреч, в которых Манфред вместе с Промесом изящно феерили, было ясно, что эта парочка в чемпионате будет наводить ужас на соперников. К сожалению, Промеса не стало, а половина команды, практически все рассейские бестолочи под руководством Джикии, вместо футбола занялись сливом Абаскаля. В этой шобле сиволапых, конечно же, Угальде места не находилось. Его или игнорировали, или давали неудобные для приёма мяча пасы. Более того, НИКОГО так не лупили и не лупят, как Манфреда. И НИ ОДНА РАССЕЙСКАЯ СВОЛОЧЬ за него не вступилась. Одна надежда на Шамара) УСПЕХОВ ТЕБЕ)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1727296842
Провидец ха ха ха, мудрейший из наимудрейших...
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РОБЕРТ-мкртчян-yandex
1727347671
Возмущались СМИ и про зенитовски настроенные фанаты.Да,у него не получалось забивать, но он отрабатывал по всему полю,успевал везде.Сейчас он и забивает почти в каждой игре.
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