Обращение Рабинера к фанатам «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал результативность спартаковца Манфреда Угальде.

«У него уже шесть голов в чемпионате. А теперь вспомним, как долго форвард не мог забить за «Спартак», как его критиковали и вспоминали сумму трансфера. Теперь же представить «Спартак» без него невозможно.

Терпи, болельщик! Умей ждать! Бывает, конечно, что игрок так и не раскрывается. Но тут взяли классного игрока, он адаптировался, пришли тренер – Станкович и партнер – Барко, которые помогли ему раскрыться. Помог ему и уход Соболева. То есть сложилась целая сумма факторов, которая позволила произойти тому, что мы видим.

Схожая история, кстати, произошла и с Кассьеррой в «Зените», провалившим первый сезон, а во втором ставшим лучшим снайпером РПЛ. Колумбийцу, правда, в отличие от костариканца, смены тренера в клубе не потребовалось», – написал Рабинер.