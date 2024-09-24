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    • «Матч ТВ» покажет больше матчей сезона РПЛ, чем планировалось

    «Матч ТВ» покажет больше матчей сезона РПЛ, чем планировалось

    «Матч ТВ» согласовал увеличение прямых трансляций матчей сезона РПЛ. Вместо запланированных 60 встреч покажут 75.

    «Пересмотр деталей действующего контракта связан с тем, что на федеральном «Матч ТВ» в прошлом сезоне транслировалось значительно больше, чем 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.

    При этом дополнительные средства за трансляции лига и, соответственно, клубы получат не от «Матч ТВ», а от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего количества эфиров получает и больше рекламы», – написал источник.

    • «Матч ТВ» владеет эксклюзивными правами на трансляцию РПЛ в России.
    • 10-й тур стартует 27 сентября.
    • В таблице лидирует «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 17:03
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    Комментарии (6)
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    shahor
    1727187781
    Химки-Акрон,Нижний-Оренбург-такие матчи соберут солидную аудиторию телезрителей.К гадалке не ходи...
    Ответить
    ...уефан
    1727188551
    ...ну, и!?...
    Ответить
    Freyd
    1727194712
    Не может быть:)))
    Ответить
    Freyd
    1727194767
    Закройте матч премьер и будет счастье
    Ответить
    anatolich72
    1727201345
    ЛЧ не показывают, будут порожняки пихать.
    Ответить
    zigbert
    1727252214
    Футбола все таки должно быть на Матч ТВ значительно больше и более интересных матчей. Не зря же он называется спортом №1.
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