«Матч ТВ» покажет больше матчей сезона РПЛ, чем планировалось

«Матч ТВ» согласовал увеличение прямых трансляций матчей сезона РПЛ. Вместо запланированных 60 встреч покажут 75.

«Пересмотр деталей действующего контракта связан с тем, что на федеральном «Матч ТВ» в прошлом сезоне транслировалось значительно больше, чем 60 матчей в сезон, как предусмотрено соглашением.

При этом дополнительные средства за трансляции лига и, соответственно, клубы получат не от «Матч ТВ», а от одного из спонсоров РПЛ, который за счет большего количества эфиров получает и больше рекламы», – написал источник.