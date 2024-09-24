Карпин назвал расширенный состав сборной, неудачная попытка вернуть Россию в турниры УЕФА, требования Пьянича для ЦСКА и другие новости

Тренер «Химок» рассказал о ситуации с Глушаковым

Расширенный состав сборной России на октябрьские матчи – комментарий Карпина

41-летний вратарь готов возобновить карьеру, чтобы заменить тер Стегена в «Барселоне»; перейти в каталонский клуб также хочет экс-голкипер «Реала»

Лучший игрок Евро-2024 порвал кресты

Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре

Пьянич требует зарплату вдвое выше, чем предлагает ЦСКА

«Ахмат» не удержал победу над «Крыльями Советов» в РПЛ, пропустив на 96-й минуте

Греция предлагала вернуть молодежные сборные России в турниры УЕФА – от этого отказались после выступления Шевченко

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