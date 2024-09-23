Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.
«Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу.
Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре.
Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это», – сказал Джабир.
- Сегодня была опубликована расширенная заявка сборной России.
- В нее вошли 42 футболиста.
- Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: Sport24