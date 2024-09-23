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Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре

23 сентября 2024, 19:57
25

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу.

Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре.

Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это», – сказал Джабир.

  • Сегодня была опубликована расширенная заявка сборной России.
  • В нее вошли 42 футболиста.
  • Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
Комментарии (25)
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mutabor0992
1727111465
Пусть Валере и ко подарят набедренные повязки и кольца в нос!Следующая остановка Папуа-Гвинея.гыыы
Ответить
subbotaspartak
1727112142
Калахари и Сахари где гуляет Гипопо по широкой Лимпопо
Ответить
suhoffmonstro
1727113159
Последних белых людей там съели в 1964 году. Чет стремно за наших.
Ответить
волчарик
1727113978
Скажут Занзибар значит Занзибар . Кому положено играть-играть , остальным смотреть трансляцию не переключая . А то придет Свищев и всех в иноагенты.
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zigbert
1727114361
Интересная страна. После поездки можно будет даже написать книгу "Путешествие в Занзибар"
Ответить
Fialet
1727116095
Уже становится смешно...
Ответить
Max-Min-vkontakte
1727116787
"В очередь, сукины дети" (с)! Мы ещё с Гондурасом не играли)
Ответить
MazaiNN
1727116964
Что Глушенков думает на счёт Занзибара? Мнения остальных похер.
Ответить
aubergine
1727118857
Это ведь даже не государство, а автономия в составе Танзании. Интересно.
Ответить
АЛЕКС 58
1727144527
Можно никуда не ездить,собрать сборную из легионеров РФС не вызваных в свои сборные и сыграть дома,бесплатно. Ещё Занзибару платить за согласие сыграть с нами.!
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