Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу.

Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре.

Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это», – сказал Джабир.