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    Расширенный состав сборной России на матчи в октябре

    Тренерский штаб сборной России включил 42 футболиста в расширенный список национальной команды на ближайший учебно-тренировочный сбор. Он начнeтся в подмосковном Новогорске 7 октября.

    Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

    Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Мх), Егор Тесленко («Рубин»), Арсен Адамов («Ахмат»).

    Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

    Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Копенгаген»), Фeдор Чалов (ПАОК).

    Соперники сборной России по матчам в октябре будут объявлены позднее.

    • Ожидается, что подопечные Валерия Карпина сыграют с командами из Азии.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    23.09.2024 12:13
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1727085686
    ну ничё так...
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    рылы
    1727086138
    Ура!, Снова Онугхи какие-то! И вообще, Валере проще назвать игроков, которых он не вызвал, таких почти не осталось, совсем инвалиды или спартачи, все остальные уже были в сборной, гы-гы!
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    рылы
    1727086811
    Усатый ССаЧ больше сотни игроков вызывал в сборную, даже нонэймов, типа старого Жирова (не Жиркова, хотя и его вызывал, но играть не давал) из второй бундеслиги, вечного Кудряшова, безработного Нойштеддтера и т.д. И куча вызванных не сыграли при нём ни секунды даже в товарняках, где можно делать примерно миллион замен. И что-то мне подсказывает, что кое-кто идёт по его, СсаЧа, пути.
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