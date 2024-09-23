Расширенный состав сборной России на матчи в октябре

Тренерский штаб сборной России включил 42 футболиста в расширенный список национальной команды на ближайший учебно-тренировочный сбор. Он начнeтся в подмосковном Новогорске 7 октября.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунeв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит»), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Мх), Егор Тесленко («Рубин»), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Копенгаген»), Фeдор Чалов (ПАОК).

Соперники сборной России по матчам в октябре будут объявлены позднее.