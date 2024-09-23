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    Тренер «Химок» рассказал о ситуации с Глушаковым

    Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал ситуацию с положением полузащитника Дениса Глушакова в клубе.

    – Как объясните ситуацию с Глушаковым?

    – Что касается Глушакова – сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков.

    Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше – будет решаться руководителями и спортивным директором.

    • Ранее Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок», но опроверг наличие конфликта с тренерским штабом.
    • 37-летний полузащитник провел в этом сезоне 8 матчей за подмосковный клуб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 11:50
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1727084944
    А дальше ...
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    zigbert
    1727116331
    Хорошего игрока не отстранят от основной команды, тем более если у него нет проблем с дисциплиной.
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    Андрей-Чекин-google
    1727183190
    В Химках только Садыгов-младший застрахован от ссылки во вторую команду.
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