Тренер «Химок» рассказал о ситуации с Глушаковым

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал ситуацию с положением полузащитника Дениса Глушакова в клубе.
– Как объясните ситуацию с Глушаковым?
– Что касается Глушакова – сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков.
Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше – будет решаться руководителями и спортивным директором.
- Ранее Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок», но опроверг наличие конфликта с тренерским штабом.
- 37-летний полузащитник провел в этом сезоне 8 матчей за подмосковный клуб.