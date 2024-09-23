Тренер «Химок» рассказал о ситуации с Глушаковым

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал ситуацию с положением полузащитника Дениса Глушакова в клубе.

– Как объясните ситуацию с Глушаковым?

– Что касается Глушакова – сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков.

Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше – будет решаться руководителями и спортивным директором.