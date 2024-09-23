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    • Греция предлагала вернуть молодежные сборные России в турниры УЕФА – от этого отказались после выступления Шевченко

    Греция предлагала вернуть молодежные сборные России в турниры УЕФА – от этого отказались после выступления Шевченко

    На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.

    На мероприятии президент Греческой федерации футбола Макис Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России в международные соревнования.

    Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.

    В итоге предложение греческой стороны отклонили после эмоционального выступления главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

    Также обладатель «Золотого мяча»-2004 лично в кулуарах убеждал коллег не голосовать за возвращение российских команд в турниры УЕФА.

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    Источник: Спортс’’

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    23.09.2024 21:21
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    Комментарии (15)
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    BRO_football
    1727116569
    Вот и всё. Вот и поел говна товарищ Митрофанов, который обещал возвращение России на международные турниры.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1727116931
    Россию чиновники ФИФА и УЕФА исключили, а сборную Израиля нет, хотя израильская армия весь сектор Газа сровняла с землёй, десятки тысяч убитых, в основном женщины и дети
    Ответить
    Айболид
    1727117568
    Подковёрные игры в УЕфа . Марионетки сраные !
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    TOMSON
    1727117712
    Я не совсем понимаю куда мы так хотим вернуться. Наших парней могут ломать там начать безнаказанно. Забыли как в 90е судили? Думаете сейчас по другому будет? Не ждут нас там, а значит не зачем туда просится. Только хуже будет.
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    Ганнибал Лектор
    1727118418
    Говнюк этот шевченко
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    qwertyйцукен
    1727119145
    Молодчик Шева.
    Ответить
    russkiisergei
    1727121278
    грохнули бы его, да и всё
    Ответить
    neveldomha
    1727123424
    Дуй в окопы, пидыр. Сдохни за бандеру.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1727153465
    Чёрт он и в 404 чёрт!!!
    Ответить
    Александр-Селютин-vkontak
    1727204274
    Вот сущность Шевченко, вонючего хохла, женатого на итальянке. Настоящий патриот Укропии. Футболист не от бога, а от сатаны.
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