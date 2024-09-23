Греция предлагала вернуть молодежные сборные России в турниры УЕФА – от этого отказались после выступления Шевченко

На прошлой неделе во Франции состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.

На мероприятии президент Греческой федерации футбола Макис Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России в международные соревнования.

Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси.

В итоге предложение греческой стороны отклонили после эмоционального выступления главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Также обладатель «Золотого мяча»-2004 лично в кулуарах убеждал коллег не голосовать за возвращение российских команд в турниры УЕФА.