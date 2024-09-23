Ничья «Спартака» и «Динамо», Черышев – в Греции, Глушаков покинет «Химки», гол Миранчука признали лучшим в туре МЛС и другие новости

Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС.

Глушаков расторгнет контракт с «Химками».

Стала известна зарплата Осинькина в «Крыльях Советов».

Жуткий перелом Малиновского в матче с «Венецией».

Дима Билан получил подарок от «Зенита».

На матч РПЛ пришел 291 зритель.

Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1.

У спартаковца Маркиньоса погиб отец – разбился на мотоцикле в Бразилии.

Кузяев забил «Монако».

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Стал известен новый клуб Черышева.