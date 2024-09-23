Ничья «Спартака» и «Динамо», Черышев – в Греции, Глушаков покинет «Химки», гол Миранчука признали лучшим в туре МЛС и другие новости

Гол Миранчука признан лучшим в туре МЛС.
Глушаков расторгнет контракт с «Химками».
Стала известна зарплата Осинькина в «Крыльях Советов».
Жуткий перелом Малиновского в матче с «Венецией».
Дима Билан получил подарок от «Зенита».
На матч РПЛ пришел 291 зритель.
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1.
У спартаковца Маркиньоса погиб отец – разбился на мотоцикле в Бразилии.
Кузяев забил «Монако».
РПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» (2:2).
Абаскаль посетил матч «Спартак» – «Динамо».
Стал известен новый клуб Черышева.
Источник: «Бомбардир»