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    • Хлусевич ответил, насколько доволен стартом сезона «Спартака»: «Надо что-то менять»

    Хлусевич ответил, насколько доволен стартом сезона «Спартака»: «Надо что-то менять»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил старт сезона.

    «Достаточно хорошая коммуникация, прекрасно общаемся [с Деяном Станковичем], но есть свои определенные проблемы, футбольные моменты. Я не сильно доволен началом сезона, надо делать какие‑то выводы, что‑то менять. Постоянно думаешь об этому на футбольном поле и вне его. И всегда, когда что‑то идет не так, об этом начинаешь задумываться, особенно когда семьи рядом нет.

    Каждый тренер приходит и вносит свою лепту. И в этом случае не исключение. Все поменялось. Тактически, в быту. Все равно приходится адаптироваться», – сказал Хлусевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1728843052
    Вопрос интересный,довольны ли шестым местом.Даже не знаю,что сказать на сей счёт,учитывая и то,что в основу он редко попадает.И не надолго.
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