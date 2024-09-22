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    Стала известна зарплата Осинькина в «Крыльях Советов»

    Футбольный агент и юрист Антон Смирнов оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    «Осинькин получает одну из самых больших зарплат в РПЛ среди главных тренеров – 8 миллионов рублей [в месяц]. Эта зарплата была дарована ему бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, которого уже нет в регионе. За что Осинькин получил такую космическую зарплату, непонятно. Наверное, за то, что партнeром «КС» является Космопорт.

    Остаюсь при своем мнении: Осинькин умеет работать только в благоприятных для него обстоятельствах и условиях и с детьми. А так он слабый тренер», – написал Смирнов.

    • Осинькин в клубе 4 года.
    • Он вернул «Крылья» в РПЛ в 2021 году.
    • Самарцы сейчас идут в таблице 10-ми.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    22.09.2024 10:56
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    Комментарии (17)
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    The only one
    1726992219
    нифига себе жаба задушила гражданина...
    Ответить
    BoevStas1
    1726994157
    Не согласен...
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    kif123kif
    1727002126
    Прежде чем вякать, надо в футболе научиться разбираться! Судя по сказанному, Смирнов в этом ноль!
    Ответить
    Plyash
    1727002208
    Недоделку Антону Смирнову хочу задать лишь один вопрос - тебе только 18 лет,и когда же ты сумел получить юридическое образование?Когда и в каком подвале "закончил трёхдневные курсы",придурок самовлюблённый...Потом в ГД пропишешься? Откуда берётся такая молодая нечисть...
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    Гор--google
    1727004723
    Ну не перевестись идиотам на Руси.Кошмар какой-то. Ниоткуда взявшийся,а встуда же.Кто ты,что ты откуда ты,иди в ,,Мурзилку,, свое мнение высказывания,чудо
    Ответить
    дремучий
    1727006307
    Парень на сноске в статье здесь вообще ни при чем. Интервью давал совсем другой Антон Смирнов, скандально известный блогер. Вот он https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
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    zigbert
    1727007323
    О каких благоприятных условиях говорит этот агент если у Крыльев постоянно забирают лучших игроков и Осинькину приходится постоянно латать дыры в составе.
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    bulls27
    1727010693
    8 млн в месяц ?????. Да за это расстрелять его !
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