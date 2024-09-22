Стала известна зарплата Осинькина в «Крыльях Советов»

Футбольный агент и юрист Антон Смирнов оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин получает одну из самых больших зарплат в РПЛ среди главных тренеров – 8 миллионов рублей [в месяц]. Эта зарплата была дарована ему бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, которого уже нет в регионе. За что Осинькин получил такую космическую зарплату, непонятно. Наверное, за то, что партнeром «КС» является Космопорт.

Остаюсь при своем мнении: Осинькин умеет работать только в благоприятных для него обстоятельствах и условиях и с детьми. А так он слабый тренер», – написал Смирнов.