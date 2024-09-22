Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» (2:2)

    РПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» (2:2)

    В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.

    Счет в матче открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин на 3-й минуте. Вскоре «Спартак» сравнял счет. На 7-й минуте отличился Манфред Угальде.

    Красно-белые вышли вперед в середине первого тайма. Эсекьель Барко реализовал пенальти на 23-й минуте, назначенный за игру рукой в своей штрафной Эли Дасы.

    На 74-й минуте у «Динамо» был удален Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену на 69-й минуте. На 71-й он получил желтую карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым, а через несколько минут он упал в борьбе в штрафной красно-белых. Рефери счел это симуляцией, показав марокканцу второй «горчичник».

    «Динамо» осталось в меньшинстве, но сумело отыграться. Тюкавин сравнял счет на 90+4-й минуте.

    Бело-голубые сохраняют 4-е место в РПЛ с 17 очками после 9 матчей. «Спартак» идет 5-м с 16 очками.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 3; 1:1 – Угальде, 7; 2:1 – Барко, 23 (с пенальти); 2:2 – Тюкавин, 90+4.

    Удаления: нет – Маухуб, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 11
    «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит» 39
    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака» 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии (196)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Kollljan
    1727026484
    Хороший сегодня денёк.
    Ответить
    Спартачище
    1727027997
    Жалко болотных Настоящий футбол и дерби смотрят только по ТВ без участия их газового недоразумения Их недоклуп только трусливо отбиваться и тянуть время умеет А за равного этого вечного обитателям пердива никто не считает
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1727028202
    Порадовали страну, вернее насмешили своей игрой, особенно удалению и пенальти. Даже в большинстве не смогли выиграть.
    Ответить
    рылы
    1727030060
    даже играя в большинстве - всю игру вдесятером просидели в обороне, выстроив автобус-гармошку. и это на своём поле. вся страна видела этот тарасофский позор! динамо хорошо их драло, но не додрало)
    Ответить
    рылы
    1727030102
    позор рыжим! ПОЗОР!!
    Ответить
    alp
    1727032362
    спартак настолько неудачник, что даже в конкурсе неудачников займет второе место! почему второе? да потому что спартак - неудачник )))))))))))) Динамо, кстати, тоже играло хреново
    Ответить
    qawzsexdr
    1727036788
    Судейский корпус, не вытянул на победу, Тюкавин все испортил
    Ответить
    Андрей-Прокопьев-yandex
    1727038316
    Спартак позорники.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1727066246
    Хороший был матч, но Спартак полностью засрал вторую половину игры, даже сомнительное удаление не помогло, жаль, надеюсь Деян умеет учиться на ошибках, а то в некоторых моментах напоминали МЮ и это не комплимент))
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1727075252
    Тянут-тянут Спартак, всё не вытянут никак.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+