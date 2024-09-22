РПЛ. «Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» (2:2)

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2.

Счет в матче открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин на 3-й минуте. Вскоре «Спартак» сравнял счет. На 7-й минуте отличился Манфред Угальде.

Красно-белые вышли вперед в середине первого тайма. Эсекьель Барко реализовал пенальти на 23-й минуте, назначенный за игру рукой в своей штрафной Эли Дасы.

На 74-й минуте у «Динамо» был удален Эль-Мехди Маухуб, вышедший на замену на 69-й минуте. На 71-й он получил желтую карточку за споры с арбитром Сергеем Ивановым, а через несколько минут он упал в борьбе в штрафной красно-белых. Рефери счел это симуляцией, показав марокканцу второй «горчичник».

«Динамо» осталось в меньшинстве, но сумело отыграться. Тюкавин сравнял счет на 90+4-й минуте.

Бело-голубые сохраняют 4-е место в РПЛ с 17 очками после 9 матчей. «Спартак» идет 5-м с 16 очками.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 3; 1:1 – Угальде, 7; 2:1 – Барко, 23 (с пенальти); 2:2 – Тюкавин, 90+4.

Удаления: нет – Маухуб, 74.

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