Два клуба РПЛ заинтересованы в футболисте сборной Казахстана

«Локомотив» и «Динамо» зимой могут попробовать подписать полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова. По данным Türkiye Gazetesi, стамбульский клуб хотел бы получить за футболиста 4 миллиона евро.

Тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает на Зайнутдинова и одобрил уход футболиста в зимнее окно.

Контракт казахстанского футболиста с «Бешикташем» рассчитан до 2027 года, он зарабатывает 1,2 миллиона евро в год.