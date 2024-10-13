Два клуба РПЛ заинтересованы в футболисте сборной Казахстана

«Локомотив» и «Динамо» зимой могут попробовать подписать полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова. По данным Türkiye Gazetesi, стамбульский клуб хотел бы получить за футболиста 4 миллиона евро.
Тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает на Зайнутдинова и одобрил уход футболиста в зимнее окно.
Контракт казахстанского футболиста с «Бешикташем» рассчитан до 2027 года, он зарабатывает 1,2 миллиона евро в год.
- 26-летний Зайнутдинов в текущем сезоне сыграл только в 2 матчах за клуб.
- На его счету 41 встреча и 14 голов за сборную Казахстана.