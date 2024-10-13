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    • Два клуба РПЛ заинтересованы в футболисте сборной Казахстана

    Два клуба РПЛ заинтересованы в футболисте сборной Казахстана

    «Локомотив» и «Динамо» зимой могут попробовать подписать полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова. По данным Türkiye Gazetesi, стамбульский клуб хотел бы получить за футболиста 4 миллиона евро.

    Тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает на Зайнутдинова и одобрил уход футболиста в зимнее окно.

    Контракт казахстанского футболиста с «Бешикташем» рассчитан до 2027 года, он зарабатывает 1,2 миллиона евро в год.

    • 26-летний Зайнутдинов в текущем сезоне сыграл только в 2 матчах за клуб.
    • На его счету 41 встреча и 14 голов за сборную Казахстана.

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    Источник: Türkiye Gazetesi

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    Комментарии (3)
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    zigbert
    1728836994
    А что тут пробовать, платите 4 млн. евро и он ваш. Но видно что в Бешикташе у него не заладилось.
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    sined1951
    1728837030
    Не нужен он в РПЛ, человек не хочет играть в России. Сам заявил об этом.
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    Интерес
    1728843294
    Ещё одному урок,но всё не впрок!
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