Глушенков высказался о высоких доходах футболистов

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что если бы не стал профессиональным игроком, то все равно работал бы в футболе.

– Тебя раздражает, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают?

– Нет. Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки – я был на поле».

Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими.

– Если бы ты не стал футболистом, чем бы ты зарабатывал?

– Не знаю. Только футбол был. Я бы в любом случае продолжал бы в этой сфере.

– Стал бы детским тренером?

– Ну да, был бы детским тренером. И все, больше некем.

– А ты знаешь зарплату детского тренера в России?

– В самой России – нет, в Смоленске приблизительно да. Начальная ставка там самая маленькая, 15-20 [тысяч рублей]. Потом с каждым годом увеличивается.

– Ты бы смог?

– Ну, сейчас, в данный момент, наверное, нет. Но в любом случае пришлось бы к этому как-то привыкать.

– Ты видишь несправедливость в том, что детский тренер в Смоленске получает 30 тысяч рублей, а самый средний игрок РПЛ – миллион?

– Я много знаю людей, с которыми я играл и за «Локомотив», и за «Чертаново», которые были мегаталантливы, но не пошло.