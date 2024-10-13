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    Глушенков высказался о высоких доходах футболистов

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что если бы не стал профессиональным игроком, то все равно работал бы в футболе.

    – Тебя раздражает, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают?

    – Нет. Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки – я был на поле».

    Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими.

    – Если бы ты не стал футболистом, чем бы ты зарабатывал?

    – Не знаю. Только футбол был. Я бы в любом случае продолжал бы в этой сфере.

    – Стал бы детским тренером?

    – Ну да, был бы детским тренером. И все, больше некем.

    – А ты знаешь зарплату детского тренера в России?

    – В самой России – нет, в Смоленске приблизительно да. Начальная ставка там самая маленькая, 15-20 [тысяч рублей]. Потом с каждым годом увеличивается.

    – Ты бы смог?

    – Ну, сейчас, в данный момент, наверное, нет. Но в любом случае пришлось бы к этому как-то привыкать.

    – Ты видишь несправедливость в том, что детский тренер в Смоленске получает 30 тысяч рублей, а самый средний игрок РПЛ – миллион?

    – Я много знаю людей, с которыми я играл и за «Локомотив», и за «Чертаново», которые были мегаталантливы, но не пошло.

    • 25-летний Максим Глушенков провел в этом сезоне 10 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу. Сейчас он травмирован.
    • В детстве он начал карьеру в секции смоленского «Днепра».

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    Источник: телеграм-канал Nobel

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    Сегодня, 18:08
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1728835057
    мда... логика
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    sined1951
    1728837286
    Рассуждает логично, парень с головой.
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    Persona_non_Grata
    1728839086
    "C'est La Vie" ...
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    anatolich72
    1728840971
    А че ноют во время травм-работа у вас такая.
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    Интерес
    1728842887
    Когда все учились,он НЕ УЧИЛСЯ,поэтому стал топ-футболистом и помогает ежемесячно,отдавая деньги,сэкономленные на невыплате штрафов за нарушение ПДД,своему детскому тренеру.Но последнее неточно...А мог бы.Неделю поездил без штрафов-вторая зарплата своему тренеру.
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