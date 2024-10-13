Тихонов отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает нормальным пить пиво после матчей. Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что выпивает после игр по две бутылки напитка.
«Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось.
Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно. Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу.
Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть. Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры – нормально», – сказал Тихонов.
- Игровая карьера Тихонова продолжалась с 1991 по 2011 годы.
- 25-летний Глушенков возглавляет список бомбардиров РПЛ с 7 голами в 7 матчах.