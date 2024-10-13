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    • Тихонов отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей

    Тихонов отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает нормальным пить пиво после матчей. Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что выпивает после игр по две бутылки напитка.

    «Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось.

    Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно. Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу.

    Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть. Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры – нормально», – сказал Тихонов.

    • Игровая карьера Тихонова продолжалась с 1991 по 2011 годы.
    • 25-летний Глушенков возглавляет список бомбардиров РПЛ с 7 голами в 7 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728838413
    Пивной алкоголизм приводит к "бычьему сердцу".
    Ответить
    FWSPM
    1728839536
    Кто еще расскажет о пользе пива? Узнаем всех бухариков на районе
    Ответить
    Интерес
    1728843697
    Присутствие женских гормонов в составе пива явно не идёт на пользу российским футболистам.Гламурненькие,дохленькие,нервные,склочные...
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