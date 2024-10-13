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    Веретенников высказался об игре «Спартака» при Станковиче

    Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников, трижды становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов России, считает, что с приходом серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» в игре команды появилось что-то свежее и новое.

    «Сейчас в команде всe по-новому, у неe сменился тренер. В ЦСКА тоже сменился тренер, но армейцы пока играют по той же схеме, что и при Федотове. В «Спартаке» появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции», – сказал Веретенников.

    • После 11 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками.
    • ЦСКА под руководством другого сербского тренера Марко Николича идет 4-м с 20 очками.

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    Источник: Metaratings.ru

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