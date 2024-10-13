Веретенников высказался об игре «Спартака» при Станковиче

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников, трижды становившийся лучшим бомбардиром чемпионатов России, считает, что с приходом серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» в игре команды появилось что-то свежее и новое.

«Сейчас в команде всe по-новому, у неe сменился тренер. В ЦСКА тоже сменился тренер, но армейцы пока играют по той же схеме, что и при Федотове. В «Спартаке» появилось что-то свежее и новое. Посмотрим, как команда проявит себя на дистанции», – сказал Веретенников.