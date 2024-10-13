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    Гаджи Гаджиев назвал сумму, которую он тратит в месяц

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о своих тратах. Он посчитал, что тратит 50-60 тысяч рублей в месяц.

    – Для комфортной жизни мне нужно каждый день участвовать в тренировочном процессе, чтобы меня туда возила машина. Для этого нужен бензин, но не знаю, какая сумма на него выходит. После этого я должен остаться и обсудить разные проблемы игры и подготовки. Надо пообедать – это 1500 рублей, иногда 1000, если возьмешь одно первое, насыщенный рыбный суп – порой его хватает. Вечером дома со своими маленькими дочками. Чай с ними попить. В итоге получается 50-60 тысяч.

    – А вы сумку с продуктами домой не привозите?

    – У меня этим супруга занимается.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    1728845129
    Ну это его личные траты,а не на семью. В Дагестане за тысячу не только насыщенным рыбным супом можно пообедать,а в нормальном кафе,или столовой на одного это полноценный обед.
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