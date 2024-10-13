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    Хлусевич высказался о возможном переходе в «Зенит»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подтвердил, что имел предложение от европейского клуба.

    – Несколько трансферных окон вокруг тебя ходили слухи о переходе в топовые европейские чемпионаты. Как реагировал на эти новости?

    – Это не было слухами, мой агент все подтвердил. Могу сказать, что действительно были предложения, варианты – и были определенные обстоятельства, по которым я никуда не перешел.

    – То есть, было прямо так, что к тебе подошли и сказали: «Тебя хочет такой-то клуб».

    – Да.

    – Не было желания подойти к руководству «Спартака» и сказать: «У меня шанс на миллион, я обязательно должен уехать»?

    – Когда-нибудь я об этом расскажу, но пока не время.

    – Ты своему агенту ставишь задачу искать клубы в Европе?

    – Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я не задумываясь поеду.

    – Какой чемпионат предпочтительней для тебя?

    – На самом деле, если это топ-5 лиг – вообще без разницы.

    – Готов играть даже за аутсайдера лиги?

    – Смотря какие перспективы у команды. Если команда под вылет, наверное, о ней будет сложнее думать. Если команда с амбициями, почему нет?

    – Если тебе предложат перейти в «Зенит» на повышение зарплаты в два раза?

    – Я игрок «Спартака», об этом никогда не думаю. И деньги для меня не самое важное в футбольной жизни. Конечно, все рады зарабатывать больше, этого никто не скрывает. Но я люблю футбол, потому что эта игра – моя жизнь.

    – Но футбол можно любить как в «Спартаке», так и в «Зените».

    – Да, но сейчас я играю в «Спартаке» и абсолютно счастлив.

    – Можешь представить себя в РПЛ где-то еще, кроме «Спартака»?

    – Я не скажу, что никогда в жизни никуда не перейду. Обычно, кто так говорит, потом и переходит в другие клубы [смеется]. В футболе все возможно.

    • В этом сезоне 23-летний Хлусевич провел 13 матчей за «Спартак».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии (13)
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    sined1951
    1728836860
    Уклончевые ответы на не совсем адекватные вопросы. Желательно, чтобы таких интервью никогда не было.
    Ответить
    NewLife
    1728837942
    «Комсомольская правда», спросите у Вендела, хочет ли он в Спартак на двойную зарплату.
    Ответить
    fakeid
    1728838279
    задолбали провокации от журналистов. обязательно нужно приплести зенит, хотя все понимают, что хлусевич не уровень клуба. но как же хочется, чтобы он ответил "да!", и бежать печатать "зенит покупает хлусевича!11!11!!". и премию от главреда получить. не срослось на этот раз, падла желтушная.
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    ...уефан
    1728838401
    ...писарчук, змей-искуситель, как впрочем и большинство из них, хотел хайпового выудить из Хлуса, чёнить... Но не свезло...
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    FWSPM
    1728839417
    С такой игрой ты в фнл перейдешь скоро а не в европу
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    serhio80
    1728840382
    Комсомольской правде до футбола какое дело? Там отдел спорта одна единственная журнашлюшка, ненавидящая Спартак)
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    Опорник1984
    1728843126
    Ах ты мразотник конченый. Все мысли о Зинаиде.
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    Интерес
    1728843244
    Без разницы..Клуб на вылет из французской Лиги подойдёт?
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