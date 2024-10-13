Мостовой сказал, что с ним будет в случае назначения Мусаева в сборную России

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности назначения главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в национальную команду.

«Кого вижу в сборной после Карпина? Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной.

Мусаев во главе национальной команды? Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование – Кордобы в составе не будет», – сказал Мостовой.