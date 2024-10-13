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    • Мостовой сказал, что с ним будет в случае назначения Мусаева в сборную России

    Мостовой сказал, что с ним будет в случае назначения Мусаева в сборную России

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможности назначения главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в национальную команду.

    «Кого вижу в сборной после Карпина? Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной.

    Мусаев во главе национальной команды? Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование – Кордобы в составе не будет», – сказал Мостовой.

    • Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    sined1951
    1728836591
    Идиотский вопрос, идиотский ответ.
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    ...уефан
    1728837320
    ...не отвлекайся, Саня, лечись давай!)...
    Ответить
    fakeid
    1728838783
    мне кажется, через несколько лет произойдёт смена карпина на семака.
    Ответить
    Интерес
    1728843533
    Если это произойдёт, случится первый случай в истории царской эвтаназии.
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