Боярский прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб сумеет победить «Краснодар» и «Локомотив» в борьбе в чемпионской гонке РПЛ.

«То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» – бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счeт своей энергии, да ещe и день города был, мотивация была очень серьeзная.

«Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге.

Бесспорно, я воспринимаю всерьeз и «Локомотив». Это серьeзная команда, но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», – сказал Боярский.