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    Боярский прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

    Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб сумеет победить «Краснодар» и «Локомотив» в борьбе в чемпионской гонке РПЛ.

    «То, что «Зенит» на третьем месте пока, ну, это футбол. «Краснодар» – бесспорно замечательная команда, они играют очень хорошо. Они по существу обыграли «Зенит» за счeт своей энергии, да ещe и день города был, мотивация была очень серьeзная.

    «Зенит» так просто не сломаешь. Разрыв с первым местом всего одно очко. Есть все шансы, что Семак и Тимощук подготовят команду к дальнейшей борьбе в лиге.

    Бесспорно, я воспринимаю всерьeз и «Локомотив». Это серьeзная команда, но «Зенит» может их победить. И сумеет это сделать», – сказал Боярский.

    • После 11 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 27 очками. На втором месте идeт «Локомотив» с тем же количеством баллов. «Зенит» располагается на третьей строчке с 26 очками.
    • Петербургский клуб выиграл последние шесть чемпионатов России.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (4)
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    Красногвардейчик
    1728840853
    А что, шляпа уже за Тосно не болеет? Опять за Зенит?))
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    serhio80
    1728842493
    Короче, если блохастые станут чемпионами предлагаю боярскому сожрать шляпу, а если не станут сбрить усы)
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    Интерес
    1728843859
    Если не станут чемпионами,Миша перестанет парковаться с нарушениями.Вот какое двойное счастье нас ждёт!!!
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    momwig_
    1728845106
    А кто это?
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