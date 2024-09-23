Батраков не согласился со скандальными словами Глушенкова про сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал скандальные слова своего экс-партнера Максима Глушенкова.
- Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.
– Наверное, слышали слова Глушенкова. Что можете сказать?
– Никакие слова не слышал.
– О сборной России он сказал, что лучше потренироваться с игроками «Зенита», чем играть.
– Это его мнение. Не знаю. Для меня всегда честью было выступать за сборную России. Шeл к этому с самого детства, чтобы оказаться в национальной сборной. Я полечу, куда скажут.
- Глушенков и Батраков лидируют в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
- В отличие от Максима, у Алексея нет матчей за сборную.
Источник: «Чемпионат»