Батраков не согласился со скандальными словами Глушенкова про сборную России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал скандальные слова своего экс-партнера Максима Глушенкова.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

– Наверное, слышали слова Глушенкова. Что можете сказать?

– Никакие слова не слышал.

– О сборной России он сказал, что лучше потренироваться с игроками «Зенита», чем играть.

– Это его мнение. Не знаю. Для меня всегда честью было выступать за сборную России. Шeл к этому с самого детства, чтобы оказаться в национальной сборной. Я полечу, куда скажут.