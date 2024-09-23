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  • Батраков не согласился со скандальными словами Глушенкова про сборную России

Батраков не согласился со скандальными словами Глушенкова про сборную России

23 сентября 2024, 00:30
9

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал скандальные слова своего экс-партнера Максима Глушенкова.

  • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

– Наверное, слышали слова Глушенкова. Что можете сказать?

– Никакие слова не слышал.

– О сборной России он сказал, что лучше потренироваться с игроками «Зенита», чем играть.

– Это его мнение. Не знаю. Для меня всегда честью было выступать за сборную России. Шeл к этому с самого детства, чтобы оказаться в национальной сборной. Я полечу, куда скажут.

  • Глушенков и Батраков лидируют в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
  • В отличие от Максима, у Алексея нет матчей за сборную.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Россия Глушенков Максим Батраков Алексей
Комментарии (9)
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slavа0508
1727060234
Ок принято !!!
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Oldtrafford83
1727065775
Главное чтоб бабло не вскружило голову и парень продолжил развиваться!!!
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Каратель помойников
1727073232
Молодец пацан,за сборную играть это честь,и не важно с кем и какой статус матча,по в помойке другие приоритеты,оттого их позором и кличут
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Скай
1727074812
Уважуха Батракову, тьфу на бо м жа глушенкова.
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anatolich72
1727075328
Зенит-помойка! Теперь кто-то сомневается? Никто!
Ответить
odessakmv
1727078751
зачем тупому футболеру с миллиардом деревянных какая-то сборная? пора зыбыть и забить на этого игрочка
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Xesus
1727079624
Достойный ответ!
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Arvlad
1727079848
Смотрел разговор с Максимом, безуспешно пытался найти что-то "скандальное"..., как же не поискать - ведь высказывания "назначили" быть скандальными... Кстати, Вы не обратили внимание, что в стране всё "назначается", народ ведь глупый, может не понять, что "скандальное", а что - нет... кто "дружественный" а кто нет... Ну, теперь наконец всё понятно - парня "надо" гнобить... Вперёд, в погоню за "ведьмами"!!!
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alefreddy
1727084649
патриот
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