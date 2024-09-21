«Монако» – «Гавр»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Луи II» состоится матч 5-го тура Лиги 1, в котором «Монако» примет «Гавр». «Монако» борется за лидерство в чемпионате, тогда как «Гавр» пытается укрепиться в середине таблицы. Это противостояние обещает быть интересным.

«Монако»

«Монако» демонстрирует отличную форму в текущем сезоне Лиги 1, набрав 10 очков после 4 туров и находясь на 3 месте. Команда показывает стабильную игру в атаке и обороне: 9 голов в последних 5 играх и всего 2 пропущенных мяча. В составе особенно выделяется Денис Закария, забивший 2 мяча за 8 матчей. Клуб не проигрывает уже 7 матчей в рамках Лиги 1, что подчеркивает их высокую мотивацию и уровень игры.

Последние матчи «Монако»:

Монако 2:1 Барселона (Лига чемпионов)

Осер 0:3 Монако (Лига 1)

Монако 1:1 Ланс (Лига 1)

Лион 0:2 Монако (Лига 1)

Монако 1:0 Сент-Этьен (Лига 1)

«Гавр»

«Гавр» стартовал в сезоне не столь уверенно. После 4 туров команда набрала 6 очков и находится на 10 месте. Несмотря на это, «Гавр» стабильно забивает, отличившись в последних матчах. Лучший бомбардир команды – Абдулайе Туре, который забил 2 мяча в 4 матчах. Однако, оборона команды остается проблемой: 13 пропущенных голов в 5 последних матчах.

Последние матчи «Гавра»:

Тулуза 2:0 Гавр (Лига 1)

Гавр 3:1 Осер (Лига 1)

Сент-Этьен 0:2 Гавр (Лига 1)

Гавр 1:4 ПСЖ (Лига 1)

Гавр 0:6 Бохум (Товарищеский матч)

Личные встречи

В предыдущих встречах «Монако» имеет преимущество, однако последние две игры завершились ничьими. В последних 7 очных матчах «Монако» выиграл 5 раз, что делает его фаворитом и в этом матче.

Последние очные встречи:

Монако 1:1 Гавр (2024)

Гавр 0:0 Монако (2023)

Монако 2:1 Гавр (2013)

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, можно предположить, что «Монако» доминирует в этом противостоянии. Сильная атака и организованная оборона хозяев должны помочь им уверенно выиграть. «Гавр» продолжает демонстрировать нестабильную игру в обороне, что делает их уязвимыми перед высококлассным нападением «Монако».

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» – коэффициент 1.50

– коэффициент 1.50 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 1.50.