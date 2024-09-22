Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Монако» победил «Гавр» со счетом 3:1.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч. Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе, забил гол на 30-й минуте, получил предупреждение на 65-й и был заменен на 73-й. Для 31-летнего футболиста это первое результативное действие за клуб в нынешнем сезоне.

У хозяев отличились Джордан Тезе, Элисс Бен-Сегир и Фоларин Балогун.

«Монако» на данный момент вышел в лидеры Лиги 1 с 13 очками после 5 матчей. «Гавр» идет 11-м с 6 очками.

Франция. Лига 1. 5-й тур

Монако – Гавр – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тезе, 9; 1:1 – Кузяев, 30; 2:1 – Бен-Сегир, 66; 3:1 – Балогун, 71.

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