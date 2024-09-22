22.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-2-2-2
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
6
Керер
90
Синго
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
99
Иленихена
9
Балогун
3-3-3-1
16
Десма
12
Санганте
21
Салмье
4
Льорис
77
Него
7
Туре
21
Опери
8
Кехта
28
Таргаллин
14
Кузяев
77
Касимир
8
Камара
6
Закария
6
Закария
8
Камара
99
Иленихена
8
Матацо
8
Матацо
99
Иленихена
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
27
Магасса
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
27
Магасса
4
Тезе
15
Дьятта
15
Дьятта
4
Тезе
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
21
Салмье
11
Сабби
11
Сабби
21
Салмье
8
Кехта
9
Нгура
9
Нгура
8
Кехта
14
Кузяев
7
Жужу
7
Жужу
14
Кузяев
Остались в запасе
Монако
Гавр
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Монако - Гавр
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
17
Офсайды
6
3
Количество передач
491
299
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Гавра», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»