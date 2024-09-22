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  • «Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 14:50
Монако
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Завершен
Гавр
9' Д. Тезе 66' Э. Бен-Сегир 70' Ф. Балогун
30' Д. Кузяев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Монако
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
4-2-2-2
16
Кен
12
Энрике
4
Тезе
6
Керер
90
Синго
27
Магасса
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
99
Иленихена
9
Балогун
3-3-3-1
16
Десма
12
Санганте
21
Салмье
4
Льорис
77
Него
7
Туре
21
Опери
8
Кехта
28
Таргаллин
14
Кузяев
77
Касимир
8
Камара
6
Закария
6
Закария
8
Камара
99
Иленихена
8
Матацо
8
Матацо
99
Иленихена
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
27
Магасса
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
27
Магасса
4
Тезе
15
Дьятта
15
Дьятта
4
Тезе
77
Касимир
30
Ндиайе
30
Ндиайе
77
Касимир
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
21
Салмье
11
Сабби
11
Сабби
21
Салмье
8
Кехта
9
Нгура
9
Нгура
8
Кехта
14
Кузяев
7
Жужу
7
Жужу
14
Кузяев
Остались в запасе
Монако
Гавр
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Монако - Гавр
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
17
Офсайды
6
3
Количество передач
491
299
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Гавра», 5-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Гавр»

Монако-Гавр смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Монако
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