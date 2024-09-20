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    • «Ротор» – «Черноморец»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 20 сентября

    «Ротор» – «Черноморец»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 20 сентября

    В пятницу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Черноморец». Матч пройдет в Волгограде, начало – в 19:30 (мск).

    «Ротор»

    Команда Дениса Бояринцева занимает 8-е место в Первой лиге, набрав 14 очков. «Ротор» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:6.

    Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

    «Черноморец»

    «Черноморец» набрал 14 очков и занимает 6-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:14.

    Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 21.05.23 «Ротор» – «Черноморец» – 2:1;
    • 25.03.23 «Ротор» – «Черноморец» – 0:0;
    • 18.09.22 «Черноморец» – «Ротор» – 0:0;
    • 12.03.17 «Черноморец» – «Ротор» – 1:0;
    • 19.08.16 «Ротор» – «Черноморец» – 2:0.

    Прогноз на матч «Ротор» – «Черноморец»

    Команды начали сезон примерно одинаково и пребывают в первой половине таблицы. Ожидаем равной игры с минимальным количеством голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.45.

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    «Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 09:35
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