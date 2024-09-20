В пятницу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Черноморец». Матч пройдет в Волгограде, начало – в 19:30 (мск).

«Ротор»

Команда Дениса Бояринцева занимает 8-е место в Первой лиге, набрав 14 очков. «Ротор» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:6.

Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 14 очков и занимает 6-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:14.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ротор» – «Черноморец»

Команды начали сезон примерно одинаково и пребывают в первой половине таблицы. Ожидаем равной игры с минимальным количеством голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.45.