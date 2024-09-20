В пятницу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Ротор» и «Черноморец». Матч пройдет в Волгограде, начало – в 19:30 (мск).
«Ротор»
Команда Дениса Бояринцева занимает 8-е место в Первой лиге, набрав 14 очков. «Ротор» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 8:6.
Последние результаты «Ротора» в Первой лиге:
«Черноморец»
«Черноморец» набрал 14 очков и занимает 6-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 13:14.
Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 14.09.24 «Черноморец» – «Енисей» – 2:1;
- 07.09.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 0:1;
- 01.09.24 «Черноморец» – «Родина» – 2:2.
Очные встречи
- 21.05.23 «Ротор» – «Черноморец» – 2:1;
- 25.03.23 «Ротор» – «Черноморец» – 0:0;
- 18.09.22 «Черноморец» – «Ротор» – 0:0;
- 12.03.17 «Черноморец» – «Ротор» – 1:0;
- 19.08.16 «Ротор» – «Черноморец» – 2:0.
Прогноз на матч «Ротор» – «Черноморец»
Команды начали сезон примерно одинаково и пребывают в первой половине таблицы. Ожидаем равной игры с минимальным количеством голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.45.