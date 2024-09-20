20.09.2024, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
4-2-1-1-2
1
Фролкин
2
Черов
4
Кумбурович
5
Стежко
3
Красильниченко
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
23
Никифоров
25
Уридия
35
Прищепа
3
Швецов
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
3
Красильниченко
50
Фищенко
50
Фищенко
3
Красильниченко
Остались в запасе
Ротор
Черноморец
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Черноморца», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»