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  • «Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 18:20
Ротор
20.09.2024, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
45+3' А. Семенов
38' В. Стежко 82' М. Уридия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
4-2-1-1-2
1
Фролкин
2
Черов
4
Кумбурович
5
Стежко
3
Красильниченко
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
23
Никифоров
25
Уридия
35
Прищепа
3
Швецов
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
3
Красильниченко
50
Фищенко
50
Фищенко
3
Красильниченко
Остались в запасе
Ротор
Черноморец
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Черноморца», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Черноморец»

«Ротор» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Ротор
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