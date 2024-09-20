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    • «Уфа» – «Чайка»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 20 сентября

    «Уфа» – «Чайка»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 20 сентября

    В пятницу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Чайка». Игра состоится в Уфе, начало – в 16:00 (мск).

    «Уфа»

    Команда Евгения Харлачева набрала 9 очков и находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. «Уфа» добыла 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 10:14.

    Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

    «Чайка»

    «Чайка» набрала 14 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Евгения Калешина добыли 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:10.

    Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

    • 15.09.24 «Чайка» – «Шинник» – 2:2;
    • 10.09.24 СКА Хб – «Чайка» – 1:0;
    • 02.09.24 «Ротор» – «Чайка» – 0:0.

    Очные встречи

    • 24.04.24 «Чайка» – «Уфа» – 1:0 Вторая лига;
    • 10.03.24 «Уфа» – «Чайка» – 2:2 Вторая лига;
    • 12.11.23 «Уфа» – «Чайка» – 2:1 Вторая лига;
    • 16.07.23 «Чайка» – «Уфа» – 2:1 Вторая лига;
    • 25.09.19 «Чайка» – «Уфа» – 0:1 Кубок России.

    Прогноз на матч «Уфа» – «Чайка»

    «Чайка» идет в первой половине таблицы, а «Уфа» – в хвосте. И все же именно хозяева считаются фаворитами. Большого количества голов ожидать не стоит. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.55.

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    «Уфа» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 09:33
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