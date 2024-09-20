20.09.2024, пятница, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-2-3-2
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
11
Гуренко
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
45
Теняев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
45
Теняев
15
Бочеров
8
Исаев
8
Исаев
15
Бочеров
9
Муллин
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Муллин
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
19
Руденко
24
Ивашин
24
Ивашин
19
Руденко
10
Бамматгереев
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Уфа
Чайка
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Уфа - Чайка
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Чайки», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»