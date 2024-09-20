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  • «Уфа» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Уфа» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 14:50
Уфа
20.09.2024, пятница, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Чайка
7' Н. Маляров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
3-2-3-2
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
11
Гуренко
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
45
Теняев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
45
Теняев
15
Бочеров
8
Исаев
8
Исаев
15
Бочеров
9
Муллин
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Муллин
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
19
Руденко
24
Ивашин
24
Ивашин
19
Руденко
10
Бамматгереев
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Уфа
Чайка
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Уфа - Чайка
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Чайки», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Чайка»

«Уфа» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Уфа
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