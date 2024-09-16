17 сентября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Штутгарт». Обе команды демонстрируют высокую результативность, что обещает яркое противостояние.
«Реал»
«Реал» стабильно показывает сильную игру в турнире Лиги чемпионов. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и обязательно забивает в каждом из них. В последних 5 матчах «Реал» забил 9 голов и пропустил всего 2. Надежная оборона и эффективная атака делают мадридцев фаворитами в этом поединке.
Последние матчи:
- «Реал Сосьедад» 0:2 «Реал»
- «Реал» 2:0 «Бетис»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Реал»
- «Реал» 3:0 «Вальядолид»
- «Мальорка» 1:1 «Реал»
«Штутгарт»
«Штутгарт» тоже находится в неплохой форме, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 16 голов, однако их оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов. Несмотря на это, «Штутгарт» забивает в каждом из последних 9 матчей, что делает их опасным соперником. Однако игра в защите может стать ключевой проблемой в матче против столь мощного соперника, как «Реал».
Последние матчи:
- «Боруссия» М 1:3 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 4:1 «Кайзерслаутерн»
- «Штутгарт» 3:3 «Майнц»
- «Пройссен» 0:5 «Штутгарт»
- «Фрайбург» 3:1 «Штутгарт»
Личные встречи
Команды ранее не встречались друг с другом на официальных турнирах, что добавляет интриги в этот матч.
Статистика
«Реал»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
«Штутгарт»:
- Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 16 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Реал Мадрид» выглядит фаворитом матча благодаря своему стабильному выступлению в последних играх, особенно в защите. «Штутгарт» может создать угрозу в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать мадридцев. Мы ожидаем победу «Реала» с возможным большим количеством забитых голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реала» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.50.