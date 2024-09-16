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    • «Реал» – «Штутгарт»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    «Реал» – «Штутгарт»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Штутгарт». Обе команды демонстрируют высокую результативность, что обещает яркое противостояние.

    «Реал»

    «Реал» стабильно показывает сильную игру в турнире Лиги чемпионов. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и обязательно забивает в каждом из них. В последних 5 матчах «Реал» забил 9 голов и пропустил всего 2. Надежная оборона и эффективная атака делают мадридцев фаворитами в этом поединке.

    Последние матчи:

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» тоже находится в неплохой форме, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 16 голов, однако их оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов. Несмотря на это, «Штутгарт» забивает в каждом из последних 9 матчей, что делает их опасным соперником. Однако игра в защите может стать ключевой проблемой в матче против столь мощного соперника, как «Реал».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались друг с другом на официальных турнирах, что добавляет интриги в этот матч.

    Статистика

    «Реал»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Штутгарт»:

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Реал Мадрид» выглядит фаворитом матча благодаря своему стабильному выступлению в последних играх, особенно в защите. «Штутгарт» может создать угрозу в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать мадридцев. Мы ожидаем победу «Реала» с возможным большим количеством забитых голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 12:26
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