17 сентября 2024 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Штутгарт». Обе команды демонстрируют высокую результативность, что обещает яркое противостояние.

«Реал»

«Реал» стабильно показывает сильную игру в турнире Лиги чемпионов. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и обязательно забивает в каждом из них. В последних 5 матчах «Реал» забил 9 голов и пропустил всего 2. Надежная оборона и эффективная атака делают мадридцев фаворитами в этом поединке.

Последние матчи:

«Штутгарт»

«Штутгарт» тоже находится в неплохой форме, особенно в атаке. В последних 5 матчах команда забила 16 голов, однако их оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов. Несмотря на это, «Штутгарт» забивает в каждом из последних 9 матчей, что делает их опасным соперником. Однако игра в защите может стать ключевой проблемой в матче против столь мощного соперника, как «Реал».

Последние матчи:

Личные встречи

Команды ранее не встречались друг с другом на официальных турнирах, что добавляет интриги в этот матч.

Статистика

«Реал»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

«Штутгарт»:

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Реал Мадрид» выглядит фаворитом матча благодаря своему стабильному выступлению в последних играх, особенно в защите. «Штутгарт» может создать угрозу в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать мадридцев. Мы ожидаем победу «Реала» с возможным большим количеством забитых голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реала» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.50.