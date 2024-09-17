Реал
17.09.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Штутгарт
46' К. Мбаппе
83' А. Рюдигер
90+5' Эндрик
68' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
17
Лукас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
8
Энцо Мийо
ЦП
27
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
16
Эндрик
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
45
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
5
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
7
Лука Раймунд
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
10
Эль Билал Туре
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
2
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Лукас
11
Родриго
9
Мбаппе
3-3-1-1-2
33
Нюбель
29
Руо
16
Каразор
24
Хабот
4
Вагноман
6
Стиллер
7
Миттельштадт
8
Мийо
27
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
23
Менди
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Менди
17
Лукас
3
Милитао
3
Милитао
17
Лукас
14
Чуамени
10
Модрич
10
Модрич
14
Чуамени
11
Родриго
15
Гюлер
15
Гюлер
11
Родриго
5
Беллингем
16
Эндрик
16
Эндрик
5
Беллингем
29
Руо
23
Загаду
23
Загаду
29
Руо
27
Фюрих
45
Чейз
45
Чейз
27
Фюрих
4
Вагноман
32
Ридер
32
Ридер
4
Вагноман
8
Мийо
9
Демирович
9
Демирович
8
Мийо
26
Ундав
10
Туре
10
Туре
26
Ундав
Остались в запасе
Реал
Штутгарт
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
5
Янник Кайтель
ЦП
7
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
18
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
1
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
5
Янник Кайтель
ЦП
7
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Реал - Штутгарт
4
1
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Штутгарта», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».