Мбаппе оценил свой дебют за «Реал» в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после первого еврокубкового матча в составе «Реала».

Мадридцы дома победили «Штутгарт» со счетом 3:1 в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

Француз забил 1-й гол в этой игре на 46-й минуте.

«Отличный вечер. Лига чемпионов изменилась, поэтому начать с победы было очень важно.

Это был сложный матч. Соперник играл хорошо, а у нас в первом тайме были проблемы с выводом мяча со своей половины поля. После перерыва у нас были шансы забить и мы реализовали некоторые из них.

Я могу забивать больше. С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что забью больше. Каждый раз, играя за «Реал», ты должен бороться, чтобы выиграть любой трофей.

Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать в каждом матче», – сказал Мбаппе.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!