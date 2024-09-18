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    Мбаппе оценил свой дебют за «Реал» в Лиге чемпионов

    Килиан Мбаппе поделился впечатлениями после первого еврокубкового матча в составе «Реала».

    • Мадридцы дома победили «Штутгарт» со счетом 3:1 в 1-м туре общего этапа ЛЧ.
    • Француз забил 1-й гол в этой игре на 46-й минуте.

    «Отличный вечер. Лига чемпионов изменилась, поэтому начать с победы было очень важно.

    Это был сложный матч. Соперник играл хорошо, а у нас в первом тайме были проблемы с выводом мяча со своей половины поля. После перерыва у нас были шансы забить и мы реализовали некоторые из них.

    Я могу забивать больше. С каждой игрой я чувствую себя лучше и знаю, что забью больше. Каждый раз, играя за «Реал», ты должен бороться, чтобы выиграть любой трофей.

    Неправильно говорить, что я приехал сюда только для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы стараемся выигрывать в каждом матче», – сказал Мбаппе.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Besoccer

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    18.09.2024 14:42
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