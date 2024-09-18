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    Анчелотти прокомментировал победу над «Штутгартом»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» (3:1).

    «Я думаю, мы все еще ищем лучшую версию самих себя. Пока что мы показали результат, но начали игру не слишком хорошо, они нас прессинговали, выиграли несколько дуэлей, играли довольно вертикально.

    Мы повели 1:0, а затем было несколько моментов, когда мы могли бы решить исход игры. Но в итоге мы одержали важную победу.

    Я провел так много матчей Лиги чемпионов, и не помню ни одного, когда бы моя команда не страдала хоты бы немного. Этот турнир нельзя выиграть, не страдая. Такова жизнь.

    Эндрик действовал смело. В последнем серьезном моменте матча лучшим решением было воспользоваться ситуацией. Он был уверен, что забьет, и он это сделал», – сказал Анчелотти.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    18.09.2024 10:44
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