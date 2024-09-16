«Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Констант Ванден Сток» пройдет матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Генк». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, что обещает напряженное противостояние.
«Андерлехт»
«Андерлехт» занимает 4-е место в чемпионате с 12 очками после 6 туров. Команда показывает стабильную игру, не проигрывая в 6 последних матчах. Лучший бомбардир команды – Людвиг Аугустинссон, на его счету 2 гола в 6 матчах. «Андерлехт» демонстрирует крепкую оборону, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.
Последние матчи:
- «Андерлехт» 2:2 «Вестерло»
- «Юнион» 0:0 «Андерлехт»
- «Андерлехт» 1:0 «Динамо Минск» (Лига Европы)
- «Динамо Минск» 0:1 «Андерлехт» (Лига Европы)
- «Мехелен» 1:3 «Андерлехт»
«Генк»
«Генк» занимает 2-е место в турнирной таблице с 13 очками после 6 туров. Команда демонстрирует мощную атаку и стабильно забивает в последних матчах. Толу Арокодаре является главным бомбардиром команды с 5 голами в 6 матчах. «Генк» побеждает в 4 последних матчах подряд и стабильно забивает минимум 2 гола за матч.
Последние матчи:
- «Серкль Брюгге» 2:3 «Генк»
- «Генк» 1:0 «Вестерло»
- «Генк» 2:0 «Фортуна Ситтард» (товарищеский матч)
- «Берсхот» 3:4 «Генк»
- «Генк» 3:2 «Брюгге»
Личные встречи
В последних очных матчах преимущество чаще на стороне «Андерлехта», который выиграл 3 из 5 последних матчей против «Генка». Однако «Генк» тоже показывает себя как серьезный соперник, забивая в последних встречах.
Последние встречи:
- «Андерлехт» 2:1 «Генк» (2024)
- «Генк» 2:1 «Андерлехт» (2024)
- «Андерлехт» 2:1 «Генк» (2023)
Статистика
«Андерлехт»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
«Генк»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 5 побед в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды находятся в отличной форме, однако «Генк» демонстрирует более агрессивную атаку, тогда как «Андерлехт» отличается стабильной обороной. Исход может решить результативность атаки «Генка», который стабильно забивает в последних матчах.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Генка» – коэффициент 2.30
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Генка» за коэффициент 2.30.