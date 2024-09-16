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    • «Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024

    «Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «Констант Ванден Сток» пройдет матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии, в котором «Андерлехт» примет «Генк». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, что обещает напряженное противостояние.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» занимает 4-е место в чемпионате с 12 очками после 6 туров. Команда показывает стабильную игру, не проигрывая в 6 последних матчах. Лучший бомбардир команды – Людвиг Аугустинссон, на его счету 2 гола в 6 матчах. «Андерлехт» демонстрирует крепкую оборону, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.

    Последние матчи:

    • «Андерлехт» 2:2 «Вестерло»
    • «Юнион» 0:0 «Андерлехт»
    • «Андерлехт» 1:0 «Динамо Минск» (Лига Европы)
    • «Динамо Минск» 0:1 «Андерлехт» (Лига Европы)
    • «Мехелен» 1:3 «Андерлехт»

    «Генк»

    «Генк» занимает 2-е место в турнирной таблице с 13 очками после 6 туров. Команда демонстрирует мощную атаку и стабильно забивает в последних матчах. Толу Арокодаре является главным бомбардиром команды с 5 голами в 6 матчах. «Генк» побеждает в 4 последних матчах подряд и стабильно забивает минимум 2 гола за матч.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных матчах преимущество чаще на стороне «Андерлехта», который выиграл 3 из 5 последних матчей против «Генка». Однако «Генк» тоже показывает себя как серьезный соперник, забивая в последних встречах.

    Последние встречи:

    • «Андерлехт» 2:1 «Генк» (2024)
    • «Генк» 2:1 «Андерлехт» (2024)
    • «Андерлехт» 2:1 «Генк» (2023)

    Статистика

    «Андерлехт»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    «Генк»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в отличной форме, однако «Генк» демонстрирует более агрессивную атаку, тогда как «Андерлехт» отличается стабильной обороной. Исход может решить результативность атаки «Генка», который стабильно забивает в последних матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Генка» – коэффициент 2.30
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Генка» за коэффициент 2.30.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 11:03
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