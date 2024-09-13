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    • «Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024

    «Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024

    Матч 5-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Ризеспором» обещает быть интересным. «Галатасарай» уверенно движется по турнирной таблице, занимая 2-е место, а «Ризеспор» продолжает бороться за стабильность, находясь на 12-й строчке. Рассмотрим форму команд и сделаем прогноз на исход встречи.

    «Галатасарай»

    Главный тренер: Окан Бурук

    «Галатасарай» занимает 2-е место после 4 туров, набрав 9 очков. Команда демонстрирует отличную результативность, забив 17 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 3.4 гола за игру. Тем не менее, проблемы в обороне остаются – 9 пропущенных голов в последних 5 матчах, что делает их игры результативными с обеих сторон. В последних 2 матчах «Галатасарай» уверенно побеждает, и этот импульс может сыграть важную роль в предстоящем матче.

    Последние матчи:

    «Ризеспор»

    Главный тренер: Ильхан Палут

    «Ризеспор» после 3 туров занимает 12-е место с 4 очками. Команда не показывает стабильных результатов и проиграла в двух последних матчах. Проблемы в защите очевидны: 10 пропущенных голов в последних 5 играх, что дает средний показатель в 2 пропущенных гола за матч. В атаке команда также не блистает, забив всего 5 голов за этот период. Оборона «Ризеспора» станет ключевым фактором в предстоящем матче против агрессивного «Галатасарая».

    Последние матчи:

    Статистика

    • «Галатасарай» выиграл в 2 последних матчах.
    • «Ризеспор» проиграл в 2 последних матчах.
    • «Галатасарай» забил 17 голов и пропустил 9 в последних 5 матчах.
    • «Ризеспор» забил 5 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.

    Личные встречи

    В последних 5 личных встречах между «Галатасараем» и «Ризеспором» «Галатасарай» одержал 4 победы и 1 раз команды сыграли вничью. Это подчеркивает явное преимущество «Галатасарая» в истории противостояний. В последних играх между этими командами «Галатасарай» показывал более уверенную игру и забивал много голов, что указывает на их сильную позицию в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Галатасарай» 4:1 «Ризеспор» (2023)
    • «Ризеспор» 1:2 «Галатасарай» (2023)
    • «Галатасарай» 3:0 «Ризеспор» (2022)

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ризеспор»

    «Галатасарай» выглядит явным фаворитом этого противостояния благодаря своей мощной атаке и серии побед. «Ризеспор», напротив, испытывает трудности в обороне и может не справиться с давлением со стороны хозяев. Ожидается уверенная победа «Галатасарая» с большим количеством забитых голов.

    Рекомендация: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

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    «Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 14:04
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