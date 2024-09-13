«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024

Матч 5-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Ризеспором» обещает быть интересным. «Галатасарай» уверенно движется по турнирной таблице, занимая 2-е место, а «Ризеспор» продолжает бороться за стабильность, находясь на 12-й строчке. Рассмотрим форму команд и сделаем прогноз на исход встречи.

«Галатасарай»

Главный тренер: Окан Бурук

«Галатасарай» занимает 2-е место после 4 туров, набрав 9 очков. Команда демонстрирует отличную результативность, забив 17 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 3.4 гола за игру. Тем не менее, проблемы в обороне остаются – 9 пропущенных голов в последних 5 матчах, что делает их игры результативными с обеих сторон. В последних 2 матчах «Галатасарай» уверенно побеждает, и этот импульс может сыграть важную роль в предстоящем матче.

Последние матчи:

«Ризеспор»

Главный тренер: Ильхан Палут

«Ризеспор» после 3 туров занимает 12-е место с 4 очками. Команда не показывает стабильных результатов и проиграла в двух последних матчах. Проблемы в защите очевидны: 10 пропущенных голов в последних 5 играх, что дает средний показатель в 2 пропущенных гола за матч. В атаке команда также не блистает, забив всего 5 голов за этот период. Оборона «Ризеспора» станет ключевым фактором в предстоящем матче против агрессивного «Галатасарая».

Последние матчи:

Статистика

«Галатасарай» выиграл в 2 последних матчах.

«Ризеспор» проиграл в 2 последних матчах.

«Галатасарай» забил 17 голов и пропустил 9 в последних 5 матчах.

«Ризеспор» забил 5 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.

Личные встречи

В последних 5 личных встречах между «Галатасараем» и «Ризеспором» «Галатасарай» одержал 4 победы и 1 раз команды сыграли вничью. Это подчеркивает явное преимущество «Галатасарая» в истории противостояний. В последних играх между этими командами «Галатасарай» показывал более уверенную игру и забивал много голов, что указывает на их сильную позицию в этом противостоянии.

Последние встречи:

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ризеспор»

«Галатасарай» выглядит явным фаворитом этого противостояния благодаря своей мощной атаке и серии побед. «Ризеспор», напротив, испытывает трудности в обороне и может не справиться с давлением со стороны хозяев. Ожидается уверенная победа «Галатасарая» с большим количеством забитых голов.

Рекомендация: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.