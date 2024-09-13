«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024

Матч 5-го тура Суперлиги Турции между «Галатасараем» и «Ризеспором» обещает быть интересным. «Галатасарай» уверенно движется по турнирной таблице, занимая 2-е место, а «Ризеспор» продолжает бороться за стабильность, находясь на 12-й строчке. Рассмотрим форму команд и сделаем прогноз на исход встречи.
«Галатасарай»
Главный тренер: Окан Бурук
«Галатасарай» занимает 2-е место после 4 туров, набрав 9 очков. Команда демонстрирует отличную результативность, забив 17 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 3.4 гола за игру. Тем не менее, проблемы в обороне остаются – 9 пропущенных голов в последних 5 матчах, что делает их игры результативными с обеих сторон. В последних 2 матчах «Галатасарай» уверенно побеждает, и этот импульс может сыграть важную роль в предстоящем матче.
Последние матчи:
- «Адана Демирспор» 1:5 «Галатасарай»
- «Коньяспор» 1:2 «Галатасарай»
- «Галатасарай» 2:1 «Хатайспор»
«Ризеспор»
Главный тренер: Ильхан Палут
«Ризеспор» после 3 туров занимает 12-е место с 4 очками. Команда не показывает стабильных результатов и проиграла в двух последних матчах. Проблемы в защите очевидны: 10 пропущенных голов в последних 5 играх, что дает средний показатель в 2 пропущенных гола за матч. В атаке команда также не блистает, забив всего 5 голов за этот период. Оборона «Ризеспора» станет ключевым фактором в предстоящем матче против агрессивного «Галатасарая».
Последние матчи:
- «Ризеспор» 0:1 «Касымпаша»
- «Ризеспор» 0:5 «Фенербахче»
- «Адана Демирспор» 1:2 «Ризеспор»
Статистика
- «Галатасарай» выиграл в 2 последних матчах.
- «Ризеспор» проиграл в 2 последних матчах.
- «Галатасарай» забил 17 голов и пропустил 9 в последних 5 матчах.
- «Ризеспор» забил 5 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.
Личные встречи
В последних 5 личных встречах между «Галатасараем» и «Ризеспором» «Галатасарай» одержал 4 победы и 1 раз команды сыграли вничью. Это подчеркивает явное преимущество «Галатасарая» в истории противостояний. В последних играх между этими командами «Галатасарай» показывал более уверенную игру и забивал много голов, что указывает на их сильную позицию в этом противостоянии.
Последние встречи:
- «Галатасарай» 4:1 «Ризеспор» (2023)
- «Ризеспор» 1:2 «Галатасарай» (2023)
- «Галатасарай» 3:0 «Ризеспор» (2022)
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Ризеспор»
«Галатасарай» выглядит явным фаворитом этого противостояния благодаря своей мощной атаке и серии побед. «Ризеспор», напротив, испытывает трудности в обороне и может не справиться с давлением со стороны хозяев. Ожидается уверенная победа «Галатасарая» с большим количеством забитых голов.
Рекомендация: Победа «Галатасарая» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.