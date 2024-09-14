Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 18:50
Галатасарай
14.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Ризеспор
3' Д. Санчес 25' А. Бартакжи 49' Г. Сара 61' Д. Мертенс 80' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
13
Иво Грбич
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
54
Митхат Пала
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
10
Мертенс
4-1-4-1
13
Грбич
2
Аликулов
4
Мокши
4
5
Хойер
37
Шахин
5
Папаниколау
10
Олавоин
8
Акинтола
54
Пала
9
Соу
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
4
Якобс
15
Йелерт
15
Йелерт
4
Якобс
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
53
Йилмаз
22
Демир
22
Демир
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
8
Акинтола
77
Зекири
77
Зекири
8
Акинтола
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
418
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.21
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ризеспора», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ризеспор»

«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+