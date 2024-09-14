14.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
Турция. Суперлига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
10
Мертенс
4-1-4-1
13
Грбич
2
Аликулов
4
Мокши
4
5
Хойер
37
Шахин
5
Папаниколау
10
Олавоин
8
Акинтола
54
Пала
9
Соу
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
4
Якобс
15
Йелерт
15
Йелерт
4
Якобс
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
53
Йилмаз
22
Демир
22
Демир
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
8
Акинтола
77
Зекири
77
Зекири
8
Акинтола
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
418
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.21
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ризеспора», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ризеспор»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»