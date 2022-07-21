Ильхан Палут
Тренер
|Имя
|Ильхан
|Фамилия
|Палут
|Команда
|Коньяспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|12 ноября 1976
|Имя
|Ильхан
|Фамилия
|Палут
|Команда
|Коньяспор
|Гражданство
|Турция
|Дата рождения
|12 ноября 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Фенербахче
|4 : 0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|05.03.2023
|Умраниеспор
|0 : 0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 27 тур
|05.03.2023
|Коньяспор
|0 : 0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|12.03.2023
|Коньяспор
|0 : 0
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 28 тур
|12.03.2023
|Хатайспор
|0 : 3
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 25 тур