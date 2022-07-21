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    Ильхан Палут

    Тренер
    Имя Ильхан
    Фамилия Палут
    Команда Коньяспор
    Гражданство Турция
    Дата рождения 12 ноября 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.02.2023 Фенербахче 4 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    05.03.2023 Умраниеспор 0 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 27 тур
    05.03.2023 Коньяспор 0 : 0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    12.03.2023 Коньяспор 0 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 28 тур
    12.03.2023 Хатайспор 0 : 3 Коньяспор Турция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коньяспор 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 БАТЭ 0 : 3 Коньяспор
    28.07.2022 Коньяспор 2 : 0 БАТЭ
    04.08.2022 Вадуц 1 : 1 Коньяспор
    11.08.2022 Коньяспор 2 : 4 Вадуц
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