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    • «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии – 14 сентября 2024

    «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии – 14 сентября 2024

    В матче 3-го тура Премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль-Рияд» встретится с «Аль-Хилялем». Обе команды показывают разные результаты на старте сезона: «Аль-Рияд» стремится подняться выше в турнирной таблице, а «Аль-Хиляль» закрепляется на первом месте. Рассмотрим формы обеих команд и сделаем прогноз на исход встречи.

    «Аль-Рияд»

    Главный тренер: Сабри Лямуши

    «Аль-Рияд» занимает 6-е место в турнирной таблице после двух туров, набрав 4 очка. Команда показывает неплохие результаты, не проигрывая в последних 4 матчах (1 победа и 3 ничьи). Однако оборонительные проблемы остаются – «Аль-Рияд» пропускает в каждом из последних 5 матчей, что может стать уязвимостью против атакующей мощи соперника. Тем не менее, атака команды выглядит неплохо, в последних 5 играх «Аль-Рияд» забил 9 голов, что делает их игры весьма результативными.

    Последние матчи:

    «Аль-Хиляль»

    Главный тренер: Жоржи Жезуш

    «Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице, набрав 6 очков после двух туров. Команда уверенно выигрывает в последних 5 матчах, демонстрируя стабильную игру как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх «Аль-Хиляль» забил 12 голов и пропустил лишь 4, что показывает их сильные атакующие и оборонительные качества. Особенно стоит отметить, что команда пропускает в среднем 0.8 гола за игру, что делает их довольно крепким соперником для любого оппонента.

    Последние матчи:

    Статистика

    • «Аль-Рияд»: 1 победа, 3 ничьи в последних 4 матчах.
    • «Аль-Хиляль»: 5 побед в последних 5 матчах.
    • «Аль-Рияд» забил 9 голов и пропустил 9 в последних 5 матчах.
    • «Аль-Хиляль» забил 12 голов и пропустил 4 в последних 5 матчах.

    Личные встречи

    • «Аль-Рияд» 1:3 «Аль-Хиляль» (8 марта 2024)
    • «Аль-Хиляль» 6:1 «Аль-Рияд» (15 сентября 2023)

    Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» находится в отличной форме, выигрывая все последние матчи и демонстрируя мощную атаку. «Аль-Рияд», несмотря на неплохую серию игр без поражений, имеет проблемы в защите, что может стать ключевым фактором в этой встрече. Исходя из формы команд и их последних личных встреч, наиболее вероятный исход – победа «Аль-Хиляля» с хорошим счетом.

    Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 13:49
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