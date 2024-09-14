14.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
Аль-Рияд
3-1-1-3-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
13
Асири
7
Селемани
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
17
Салех
5
Барбе
88
аш-Шехри
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
88
аш-Шехри
27
Аль-Нувеки
27
Аль-Нувеки
88
аш-Шехри
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
10
Малком
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
10
Малком
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
12
15
Офсайды
6
4
Количество передач
300
513
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Хиляля», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»