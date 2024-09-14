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  • «Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 19:50
Аль-Рияд
14.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
53' С. Аль-Давсари 80' А. Митрович 90+10' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
20
Тозе
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-1-1-3-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
13
Асири
7
Селемани
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
17
Салех
5
Барбе
88
аш-Шехри
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
88
аш-Шехри
27
Аль-Нувеки
27
Аль-Нувеки
88
аш-Шехри
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
10
Малком
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
10
Малком
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
2
Канселу
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Хиляль
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Хиляль
3
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
12
15
Офсайды
6
4
Количество передач
300
513
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Хиляля», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд»«Аль-Хиляль»

«Аль-Рияд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Рияд
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