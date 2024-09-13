Матч между «Борнмутом» и «Челси» в рамках 4-го тура Премьер-лиги обещает дальнейшее противостояние, в котором обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Виталити Стэдиум» станет ареной, где «Борнмут» постарается продолжить свою хорошую серию, в то время как «Челси» попытается реабилитироваться после ничейного результата в прошлом туре.

«Борнмут»

Под руководством Андони Ираолы «Борнмут» показывает неплохую форму в начале сезона, набрав 5 очков в трeх матчах и закрепившись на 8-м месте в таблице. Команда показала неплохую результативность, забив 8 голов в последних 5 матчах, однако оборона остается уязвимой – 7 пропущенных мячей за тот же период. «Борнмут» побеждает в 2 из 5 последних матчей и показывает атакующий футбол с 1,6 гола за игру в среднем.

Последние матчи:

«Челси»

«Челси», под руководством Энцо Марески, находится на 11-м месте в таблице, набрав 4 очка в первых трeх турах. Команда побеждает в 2 из 5 последних матчей, демонстрируя сильную атаку, забив 10 очков. Однако оборонительные проблемы также налицо – 7 пропущенных голов в последних 5 играх. В среднем «Челси» забивает 2,0 гола за матч, что делает их атаку серьезной угрозой для соперников.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних личных встречах «Челси» имел преимущество, выиграв 3 матча из 5. Последняя игра между настоящими командами завершилась победой «Челси» со счeтом 2:1 в мае 2024 года, что даeт «синим» психологическое преимущество перед этим матчем. «Борнмут» на этом поле ранее демонстрировал конкурентоспособность, однако преимущество «Челси» во всех играх остается лидером.

Статистика

«Борнмут» забивает в среднем 1,6 гола за игру.

«Челси» забивает в среднем 2,0 гола за игру.

«Борнмут» пропускает в среднем 1,4 гола за матч, «Челси» – 1,4.

Прогноз и рекомендации по ставкам

Учитывая текущую форму команды, атакующую активность стороны и неустойчивость защиты, можно добиться результативного матча. «Челси» обладает более сильной линией атаки и преимуществом в личных встречах, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Рекомендуемые ставки:

Победа «Челси» – коэффициент 1,80

Итого больше 2,5 голов – коэффициент 1,85 (обе команды активно забивают, но и пропускают).

Обе забьют – Да – коэффициент 1,90 (с учeтом агрессивной активности верхних клубов).

Рекомендация: Победа «Челси» по коэффициенту 1,80.