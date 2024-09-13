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    Прогноз на матч «Борнмут» – «Челси», 14 сентября 2024 г.

    Матч между «Борнмутом» и «Челси» в рамках 4-го тура Премьер-лиги обещает дальнейшее противостояние, в котором обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Виталити Стэдиум» станет ареной, где «Борнмут» постарается продолжить свою хорошую серию, в то время как «Челси» попытается реабилитироваться после ничейного результата в прошлом туре.

    «Борнмут»

    Под руководством Андони Ираолы «Борнмут» показывает неплохую форму в начале сезона, набрав 5 очков в трeх матчах и закрепившись на 8-м месте в таблице. Команда показала неплохую результативность, забив 8 голов в последних 5 матчах, однако оборона остается уязвимой – 7 пропущенных мячей за тот же период. «Борнмут» побеждает в 2 из 5 последних матчей и показывает атакующий футбол с 1,6 гола за игру в среднем.

    Последние матчи:

    «Челси»

    «Челси», под руководством Энцо Марески, находится на 11-м месте в таблице, набрав 4 очка в первых трeх турах. Команда побеждает в 2 из 5 последних матчей, демонстрируя сильную атаку, забив 10 очков. Однако оборонительные проблемы также налицо – 7 пропущенных голов в последних 5 играх. В среднем «Челси» забивает 2,0 гола за матч, что делает их атаку серьезной угрозой для соперников.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Челси» имел преимущество, выиграв 3 матча из 5. Последняя игра между настоящими командами завершилась победой «Челси» со счeтом 2:1 в мае 2024 года, что даeт «синим» психологическое преимущество перед этим матчем. «Борнмут» на этом поле ранее демонстрировал конкурентоспособность, однако преимущество «Челси» во всех играх остается лидером.

    • «Челси» 2:1 «Борнмут» (19.05.2024)
    • «Борнмут» 0:0 «Челси» (17.09.2023)
    • «Борнмут» 1:3 «Челси» (06.05.2023)

    Статистика

    • «Борнмут» забивает в среднем 1,6 гола за игру.
    • «Челси» забивает в среднем 2,0 гола за игру.
    • «Борнмут» пропускает в среднем 1,4 гола за матч, «Челси» – 1,4.

    Прогноз и рекомендации по ставкам

    Учитывая текущую форму команды, атакующую активность стороны и неустойчивость защиты, можно добиться результативного матча. «Челси» обладает более сильной линией атаки и преимуществом в личных встречах, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

    Рекомендуемые ставки:

    • Победа «Челси» – коэффициент 1,80
    • Итого больше 2,5 голов – коэффициент 1,85 (обе команды активно забивают, но и пропускают).
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1,90 (с учeтом агрессивной активности верхних клубов).

    Рекомендация: Победа «Челси» по коэффициенту 1,80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 10:49
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