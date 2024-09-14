14.09.2024, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
12
Траверс
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-2-3-1
97
Санчес
5
Дисаси
3
Фофана
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
12
Вейга
20
Мадуэке
10
Палмер
7
Нету
11
Джексон
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
9
Эванилсон
17
Синистерра
17
Синистерра
9
Эванилсон
16
Тавернье
19
Унал
19
Унал
16
Тавернье
5
Дисаси
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
5
Дисаси
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
20
Мадуэке
79
Феликс
79
Феликс
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Борнмут
Челси
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Борнмут - Челси
6
8
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
8
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
9
Офсайды
4
3
Количество передач
275
572
Сейвы
2
7
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Челси», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»