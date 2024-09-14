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  • «Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 20:50
Борнмут
14.09.2024, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Челси
86' К. Нкунку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
(К) ОП
12
Ренату Вейга
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-3-2
12
Траверс
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-2-3-1
97
Санчес
5
Дисаси
3
Фофана
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
12
Вейга
20
Мадуэке
10
Палмер
7
Нету
11
Джексон
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
9
Эванилсон
17
Синистерра
17
Синистерра
9
Эванилсон
16
Тавернье
19
Унал
19
Унал
16
Тавернье
5
Дисаси
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
5
Дисаси
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
20
Мадуэке
79
Феликс
79
Феликс
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Борнмут
Челси
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Борнмут - Челси
6
8
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
8
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
9
Офсайды
4
3
Количество передач
275
572
Сейвы
2
7
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Челси», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Челси»

«Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут
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