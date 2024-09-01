1 сентября 2024 года в 21:45 на стадионе «Альянц» в Турине состоится центральный матч 3-го тура Серии А, где «Ювентус» примет «Рому».

«Ювентус»

«Ювентус» начал сезон 2024/25 с двух уверенных побед и занимает лидирующие позиции в таблице:

«Рома»

«Рома» начала сезон менее успешно, набрав всего одно очко в первых двух турах:

Прогноз на матч «Ювентус» – «Рома»

Матчи между «Ювентусом» и «Ромой» всегда вызывают большой интерес. Последние три игры между этими командами были напряженными:

05.05.2024: «Рома» – «Ювентус» 1:1;

30.12.2023: «Ювентус» – «Рома» 1:0;

05.03.2023: «Рома» – «Ювентус» 1:0.

«Ювентус» подходит к игре в хорошей форме, впрочем, поединок обещает быть упорным. Наш прогноз на матч – общий Тотал меньше 2.5 за 1.77.