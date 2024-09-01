1 сентября 2024 года в 21:45 на стадионе «Альянц» в Турине состоится центральный матч 3-го тура Серии А, где «Ювентус» примет «Рому».
«Ювентус»
«Ювентус» начал сезон 2024/25 с двух уверенных побед и занимает лидирующие позиции в таблице:
- 26.08.2024: «Верона» – «Ювентус» 0:3;
- 19.08.2024: «Ювентус» – «Комо» 3:0;
- 11.08.2024: «Атлетико» – «Ювентус» 2:0.
«Рома»
«Рома» начала сезон менее успешно, набрав всего одно очко в первых двух турах:
- 25.08.2024: «Рома» – «Эмполи» 1:2;
- 18.08.2024: «Кальяри» – «Рома» 0:0;
- 10.08.2024: «Эвертон» – «Рома» 1:1.
Прогноз на матч «Ювентус» – «Рома»
Матчи между «Ювентусом» и «Ромой» всегда вызывают большой интерес. Последние три игры между этими командами были напряженными:
- 05.05.2024: «Рома» – «Ювентус» 1:1;
- 30.12.2023: «Ювентус» – «Рома» 1:0;
- 05.03.2023: «Рома» – «Ювентус» 1:0.
«Ювентус» подходит к игре в хорошей форме, впрочем, поединок обещает быть упорным. Наш прогноз на матч – общий Тотал меньше 2.5 за 1.77.