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    • «Ювентус» – «Рома»: прогноз на матч 3 тура итальянской Серии А, 1 сентября

    «Ювентус» – «Рома»: прогноз на матч 3 тура итальянской Серии А, 1 сентября

    1 сентября 2024 года в 21:45 на стадионе «Альянц» в Турине состоится центральный матч 3-го тура Серии А, где «Ювентус» примет «Рому».

    «Ювентус»

    «Ювентус» начал сезон 2024/25 с двух уверенных побед и занимает лидирующие позиции в таблице:

    «Рома»

    «Рома» начала сезон менее успешно, набрав всего одно очко в первых двух турах:

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Рома»

    Матчи между «Ювентусом» и «Ромой» всегда вызывают большой интерес. Последние три игры между этими командами были напряженными:

    • 05.05.2024: «Рома» – «Ювентус» 1:1;
    • 30.12.2023: «Ювентус» – «Рома» 1:0;
    • 05.03.2023: «Рома» – «Ювентус» 1:0.

    «Ювентус» подходит к игре в хорошей форме, впрочем, поединок обещает быть упорным. Наш прогноз на матч – общий Тотал меньше 2.5 за 1.77.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 11:00
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