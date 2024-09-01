Составы команд
Ювентус
Ювентус
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
3
Бремер
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
37
Савона
11
Мбангула
44
Фаджоли
28
Влахович
10
Йылдыз
4-2-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
44
Фаджоли
12
Луис
12
Луис
44
Фаджоли
32
Кабаль
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
32
Кабаль
5
Локателли
22
МакКенни
22
МакКенни
5
Локателли
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
11
Мбангула
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мбангула
56
Салемакерс
59
Залевски
59
Залевски
56
Салемакерс
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Количество передач
244
238
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»