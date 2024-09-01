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  • «Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 20:35
Ювентус
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
3
Бремер
32
Кабаль
20
Камбьясо
5
Локателли
37
Савона
11
Мбангула
44
Фаджоли
28
Влахович
10
Йылдыз
4-2-3-1
99
Свилар
2
Челик
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
7
Пеллегрини
56
Салемакерс
9
Довбик
44
Фаджоли
12
Луис
12
Луис
44
Фаджоли
32
Кабаль
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
32
Кабаль
5
Локателли
22
МакКенни
22
МакКенни
5
Локателли
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
11
Мбангула
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мбангула
56
Салемакерс
59
Залевски
59
Залевски
56
Салемакерс
61
Писилли
17
Коне
17
Коне
61
Писилли
7
Пеллегрини
8
Бальданци
8
Бальданци
7
Пеллегрини
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
1
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Количество передач
244
238
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Рома»

Ювентус-Рома смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Ювентус
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